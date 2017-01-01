チームトレーニング要約ビデオメーカー: 魅力的な要約を迅速に作成
プロフェッショナルな企業トレーニングビデオを簡単に作成。AIアバターを使用して、社員のオンボーディングと学習・開発を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェア機能の90秒の簡潔な説明を作成し、既存のチームメンバーがスムーズに採用し、習熟できるようにします。これは、迅速な学習と開発ツールとして機能します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンで、アニメーショングラフィックスとアップビートなバックグラウンドトラック、正確なナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して迅速にコンテンツを生成します。
管理職やチームリーダー向けに、四半期ごとの主要な成果と将来の戦略的イニシアチブを強調する2分間の包括的な企業トレーニング要約を作成します。これは、企業トレーニングビデオメーカーとして効果的に機能します。プロフェッショナルなナレーションとデータ駆動型のビジュアルアプローチが必要で、HeyGenの字幕/キャプションを使用して多様な視聴環境でのアクセシビリティと理解を向上させます。
全社員向けに、最近のポリシー変更と法的要件を周知するための45秒のコンプライアンスアップデートを作成します。この緊急かつ親しみやすいビデオは、シンプルで直接的なビジュアルと権威ある声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速にプロフェッショナルな社員トレーニングビデオを組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは生成AIとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、複雑な技術スキルなしで高品質な企業トレーニングビデオを簡単に作成できます。これには、自動音声生成とAIアバターの使用が含まれ、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGenはAIアバターを使用して効果的な社員トレーニングビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオメーカーを提供し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して魅力的な社員トレーニングビデオを作成できます。オンボーディングや学習・開発に最適です。
HeyGenはトレーニングコンテンツのアクセシビリティにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはすべてのトレーニングビデオに正確な字幕を自動生成し、多様な視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。これにより、すべての社員がスタッフトレーニング要約ビデオメーカーの出力に効果的に関与できます。
HeyGenはトレーニングビデオのブランディングとカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはビデオテンプレート内でカスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供し、企業トレーニングビデオメーカーの出力が組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。