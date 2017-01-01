チーム同期ビデオメーカー: 簡単なビデオコラボレーション

プロフェッショナルなコンテンツ作成のための動的なテンプレートとシーンでビデオコラボレーションソフトウェアを簡素化します。

マーケティングと人事チーム向けに、シームレスな週次内部アップデートを紹介する60秒のビデオを想像してください。このビデオは、明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションを組み合わせ、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して、魅力的な「コンテンツ作成」を迅速に組み立て、「チーム同期ビデオメーカー」のニーズを満たし、面倒な編集なしで全チームメンバーを調整します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを作成し、トレンディなビジュアルとエネルギッシュなオーディオで注目を集めます。HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を使用して、目を引く「ソーシャルメディア」広告を制作する方法を示し、短時間で高インパクトな「クリエイティブ広告」を際立たせます。
サンプルプロンプト2
リモートのグローバルチームや教育者を対象とした45秒の情報ビデオを開発し、明確でモダンなビジュアルスタイルと正確なナレーションを特徴とします。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と「字幕/キャプション」を組み合わせて、書かれたテキストを魅力的な「トーキングフォト」プレゼンテーションに変換し、複雑な説明を簡素化し、多様な言語背景を持つ人々との「ビデオコラボレーション」を促進します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやフリーランスマーケター向けに、洗練されたビジュアルとオーディオプレゼンテーションを強調した15秒の製品ハイライトビデオを制作します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質なビジュアルを「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で簡単に適応させ、さまざまなプラットフォーム向けの効果的な「クリエイティブ広告」を作成し、即座に関心を引きます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

チーム同期ビデオメーカーの使い方

魅力的で協力的なビデオメッセージでチームのコミュニケーションとプロジェクトの更新を効率化し、理解と効率を向上させます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
チームのニーズに合ったさまざまなプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選んで新しいビデオプロジェクトを開始します。直感的なインターフェースを活用して迅速にコンテンツを作成します。
2
Step 2
コンテンツを追加
テキストやメディアをビデオに追加するか、「AIアバター」を使用してメッセージを伝えます。私たちのプラットフォームは、シームレスなチームアップデートのための簡単なコンテンツ統合をサポートします。
3
Step 3
チームのフィードバックを選択
「タイムスタンプ付きコメント」を利用して、チームから正確なフィードバックを収集します。これにより、スムーズな承認プロセスと効率的な協力的ビデオ編集が保証されます。
4
Step 4
エクスポートと共有
チーム同期ビデオを完成させ、さまざまな形式で「エクスポート」して簡単に共有します。内部プラットフォームに直接公開するか、ソーシャルメディアなどの外部コミュニケーションに使用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなチームアップデートを迅速に作成

チーム同期のための魅力的なビデオアップデートと発表を迅速に制作し、情報共有をより魅力的で効率的にします。

よくある質問

HeyGenはAIリップシンクで私のクリエイティブなビデオコンテンツをどのように強化できますか？

HeyGenは強力なAIリップシンクジェネレーターを提供することでビデオ作成を革新します。高品質なリップシンクビデオを簡単に作成したり、静止画像を魅力的なコンテンツに変える「トーキングフォト」をアニメーション化したりすることができ、クリエイティブ広告やソーシャルメディアに最適です。

HeyGenのAIアバターはユニークなコンテンツ作成にどのような可能性を提供しますか？

HeyGenは、幅広いAIアバターを使用してユニークで多様なビデオコンテンツを生成する力をユーザーに提供します。これらのアバターをカスタマイズ可能なビデオテンプレートやブランドキット機能と組み合わせて、あらゆるクリエイティブな取り組みのために独自のブランドビデオを制作できます。

HeyGenはAIを使ってグローバルなオーディエンス向けにビデオコンテンツをローカライズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、グローバルなリーチのためにビデオコンテンツを簡単にローカライズすることを可能にします。AIボイスジェネレーターとビデオ翻訳機能を活用して、コンテンツをほぼすべての言語に吹き替え、メッセージがどこでも多様なオーディエンスに響くようにします。

HeyGenはさまざまなキャンペーン向けにプロフェッショナルで魅力的なビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオツールで、コンテンツ作成プロセス全体を簡素化します。豊富なビデオテンプレートライブラリにアクセスし、AI機能を活用して、クリエイティブ広告やソーシャルメディアキャンペーンに合わせたプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に制作できます。