チーム戦略ビデオメーカー: コラボレーションとイノベーション

AI駆動のプラットフォームでチームのコラボレーションとビデオ作成を向上させましょう。即効性のあるテンプレートとシーンを活用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
さまざまなプラットフォームで潜在顧客をターゲットにした、新しい製品機能を発表する30秒の魅力的なソーシャルメディア広告を作成してください。ビデオはダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックとともに、機能の利点を明確に示すべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、この「マーケティング」キャンペーンを迅速に組み立て、洗練されたブランドビデオプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト2
ステークホルダーと社内リーダーシップ向けに、Q3のビジネスパフォーマンスのハイライトと将来の予測を詳述する45秒の情報豊富なエグゼクティブサマリービデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、データ駆動型であるべきで、スリークなアニメーションチャートと権威ある声を使用します。この「ビデオ作成」プロジェクトは、HeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に使用して、すべての視聴者に明確さを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからのストックメディアを取り入れてビジュアルストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
新しい社内ソフトウェアツールがプロジェクト管理をどのように簡素化するかを示す90秒の簡潔な説明ビデオを設計し、トレーニングを必要とするすべての従業員を対象とします。ビデオの美学は教育的でユーザーフレンドリーであるべきで、明確なステップバイステップのビジュアルと親しみやすい指導的なナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用することで、この「AI駆動ツール」概要の作成プロセスを簡素化し、複雑な情報をアクセスしやすく理解しやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム戦略ビデオメーカーの使い方

AI駆動ツールでプロフェッショナルなチーム戦略ビデオを簡単に作成し、組織全体のコラボレーションとコミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなテンプレートの豊富な選択肢から選び、チーム戦略ビデオ作成を迅速に開始します。
2
Step 2
AIでメッセージを追加
チーム戦略スクリプトを入力し、AIアバターを選択してメッセージを伝え、先進的なAI駆動ツールを利用してダイナミックなプレゼンテーションを行います。
3
Step 3
ブランドを適用
カスタムブランドコントロールを適用して、ロゴやブランドカラーを含むプロフェッショナルな外観で戦略ビデオが会社のアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
チーム戦略ビデオが完成したら、選択したビデオプラットフォームや社内コミュニケーションチャネルでシームレスに共有できるように、希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例でセールスとマーケティングを強化

顧客の成功を強調する魅力的なAIビデオを生成し、セールスとマーケティングチームが信頼を築き、コンバージョンを促進するのを支援します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAI駆動ツールを使用して、企業がプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なビデオプラットフォームがテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、HeyGenはすべてのコミュニケーションニーズに最適なビデオメーカーです。

HeyGenはビデオプロジェクトでのチームコラボレーションをサポートできますか？

はい、HeyGenはプロジェクトでのシームレスなチームコラボレーションを促進する強力なチーム戦略ビデオメーカーとして設計されています。チームは一緒にブランドビデオを作成し、すべてのコンテンツで一貫したメッセージとビジュアルアイデンティティを確保できます。

HeyGenが提供するビデオプラットフォームのユニークな機能は何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、先進的なナレーション生成などの機能を備えた包括的なビデオプラットフォームとして際立っています。これらの強力なビデオ編集ツールにより、ユーザーは高品質のコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。

HeyGenはどのような用途に効果的なビデオツールですか？

HeyGenは、マーケティングキャンペーン、ソーシャルメディアコンテンツ、ウェビナーなどの社内コミュニケーションに非常に効果的です。その多様な機能は、製品発表やさまざまなビジネスニーズに対応した魅力的なビデオの作成をサポートします。