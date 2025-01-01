チーム戦略ビデオジェネレーター：チームのコラボレーションと成果を向上

HeyGenのAIアバターを使用して、効果的なコミュニケーションのためにプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイター向けに、製品の特徴やキャンペーンの開始を強調する45秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインします。モダンでエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのブランドテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーや教育者向けに、技術的なプロセスや複雑なトピックを簡単に説明する60秒の説明ビデオを制作します。明確でイラスト的なビジュアルスタイルを維持し、権威ある声を使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コアコンテンツを効率的に生成し、これらの重要な説明ビデオにアクセシビリティのための字幕/キャプションを簡単に追加します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトチームやリモートワーカーを対象に、より効率的なコミュニケーションを求めるクリエイティブプロジェクトでのシームレスなチームコラボレーションを紹介する30秒のインスパイアリングなビデオを開発します。AIビデオジェネレーターによって生成されたビデオは、スムーズなトランジションとバックグラウンドミュージックを備えた魅力的で高揚感のあるビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのAIアバターを使用して多様なチームメンバーを表現し、最終出力をさまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム戦略ビデオジェネレーターの使い方

戦略的な計画をAIビデオジェネレーターで魅力的なビデオに変換します。シームレスにコラボレーションし、ビジョンをチームと簡単に共有しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
チームの戦略を定義することから始めます。"テキスト-to-ビデオ"機能を使用して、書かれたスクリプトを話し言葉のナレーションに変換し、ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
AIアバターを選択
戦略ビデオのプレゼンターとして魅力的な"AIアバター"を選びます。これにより、メッセージを人間味のあるものにし、チームの注目を効果的に引きつけます。
3
Step 3
ブランド要素でカスタマイズ
ロゴや色など、チーム独自の"ブランディングコントロール"を統合します。これにより、戦略ビデオが企業のアイデンティティとメッセージに完全に一致することを保証します。
4
Step 4
ビジョンを生成して共有
"AIビデオエディター"を利用して、字幕/キャプションを含む制作を最終化します。その後、魅力的な戦略ビデオをチーム全体と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームを動機付けし、整合させる

ビジョンを明確に伝え、士気を高め、統一されたチーム戦略の実行を促進する魅力的なモチベーショナルビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオコンテンツを向上させることができますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを活用して、高品質なクリエイティブビデオコンテンツを効率的に制作する力をユーザーに提供します。テキストをビデオに変換し、多様なAIアバター生成オプションを利用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは一貫したブランドビジュアルアイデンティティのためのソリューションを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタムブランドテンプレートやロゴと色の統合を含む強力なブランディングコントロールを提供しています。これにより、すべてのビデオでビジュアルの一貫性を確保し、強力なブランドプレゼンスを維持することができます。

HeyGenはスクリプトとボイスオーバーの生成にどのようなツールを提供していますか？

HeyGenには、魅力的なナラティブを簡単に作成するための革新的なAIスクリプトジェネレーターが含まれています。その後、スクリプトを自然な音声のAIボイスオーバーを備えた魅力的なビデオに瞬時に変換することができます。

HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオや説明ビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、明確で効果的なトレーニングビデオや魅力的な説明ビデオを制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。その直感的なAIビデオエディターと豊富な機能により、インパクトのある学習コンテンツの制作プロセスを効率化します。