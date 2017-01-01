チーム基準ビデオメーカー：トレーニング作成を簡素化
企業トレーニングチームを強化します。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なオンボーディングビデオとコンプライアンス研修を迅速に制作します。
企業トレーニングチーム向けに、重要なポリシーを明確に説明する2分間のコンプライアンス研修ビデオを開発します。ビデオは、情報豊富なグラフィックスを備えた権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなボイスオーバーと正確な字幕/キャプションを組み合わせて、すべてのチームメンバーに最大限の明確さとアクセス性を確保します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、効率的な制作を実現し、すべての企業トレーニングチームが重要な情報を簡単に吸収できるようにします。
営業チームを対象にした90秒の製品トレーニングビデオを制作し、最新の機能とサービス基準を紹介します。このビデオは、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを必要とし、ダイナミックなトランジションとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの統合されたストックメディアを使用して製品の利点を強調します。明確なビジュアルと画面上のテキストに伴う明快な説明的なボイスオーバーは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して簡単に生成され、製品の詳細を習得し、高いサービス基準を維持するための効果的な教育ツールを作成します。
部門間のベストプラクティスを紹介する45秒の内部コミュニケーションビデオを設計し、AIビデオジェネレーターのショーケースとして機能します。ビジュアルの美学はダイナミックでクリーンであり、インフォグラフィックスタイルの要素と魅力的なAIアバターを活用して情報を迅速に伝えます。フレンドリーなボイスオーバーとHeyGenの多用途なテンプレートとシーンが一貫したブランドアイデンティティを維持するのに役立ち、重要な更新を迅速に伝達し、AIを活用したツールで共有のベストプラクティスの文化を育むための理想的なツールとなります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を利用して、スクリプトから直接高品質のトレーニングビデオを簡単に生成します。この強力なAIツールは、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルプレゼンテーションに変換し、チームの制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenは企業トレーニングコンテンツがブランドに合致することを保証できますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールとビデオ編集ツールを提供し、企業トレーニングチームがビデオを完全にカスタマイズできるようにします。ロゴや特定のブランドカラーを簡単に組み込むことができ、自動生成されたキャプションや字幕を含むすべてのコンテンツが会社のアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenはさまざまな指導ビデオにどのようなボイスオーバー機能を提供しますか？
HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能を備えており、製品トレーニングやオンボーディングビデオなどの指導コンテンツに自然なナレーションを作成できます。これらのAIツールは明確で一貫したオーディオを保証し、高価な録音機器や声優を必要としません。
HeyGenはどのくらいの速さでプロフェッショナルなチーム基準ビデオを制作できますか？
HeyGenは直感的なビデオテンプレートと使いやすいインターフェースを使用して、プロフェッショナルなチーム基準ビデオを迅速に作成することを可能にします。この効率的なビデオメーカーは制作時間を大幅に短縮し、数分で高品質のサービス基準ビデオを制作できます。