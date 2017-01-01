新入社員向けに1分間のオンボーディングビデオを作成し、チームの基本的な基準を紹介します。この歓迎のビデオでは、フレンドリーなAIアバターが重要なメッセージを明確で明るい声で伝え、ポジティブでプロフェッショナルなトーンを設定します。ビジュアルスタイルは清潔で魅力的であり、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫したコミュニケーションを確保します。これにより、初期の期待と企業文化を効率的に確立するのに役立ちます。

