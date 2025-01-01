チームスポットライトビデオジェネレーター: 素晴らしいスタッフを紹介

プロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して、魅力的な社員スポットライトビデオを作成し、士気を高め、内部コミュニケーションを強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な採用候補者やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした、60秒の企業文化ビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックで協力的な環境を紹介し、チームのインタラクションのクイックカットと活気あるビジュアル、そして現代的な職場を示すアップビートな背景音楽を特徴とします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、多様なクリップを迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト2
会社のリーダーシップと全社員に向けた、チームの最近の成功したプロジェクトのマイルストーンを祝う45秒の社員認識ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは高揚感があり祝賀的で、インスピレーションを与える背景音楽を使用し、プロジェクトの主要な統計とチームメンバーの引用をテキストオーバーレイとして表示します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、明確さとアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
組織内の技術的な役割を詳述する、オンボーディングと部門概要のための2分間の社員スポットライトビデオを設計してください。このビデオは、教育的で視覚的に明確なスタイルを維持し、複雑なプロセスを説明する専門的なナレーションを含みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、詳細な情報を魅力的なビジュアルにシームレスに変換してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームスポットライトビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルでカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、チームを認識し、士気を高め、内部コミュニケーションを強化する魅力的な社員スポットライトビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
チームスポットライト用に特別にデザインされた多様な「テンプレートとシーン」から選択して始めましょう。これらの「ビデオテンプレート」は、プロフェッショナルで効率的なスタートを提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加
チームメンバーの「写真やビデオクリップを簡単にアップロード」します。「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して追加のビジュアルを含めたり、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してください。
3
Step 3
強化を適用
魅力的な要素でビデオをパーソナライズします。「ボイスオーバー生成」を使用してカスタムナレーションを追加したり、「AI機能」を活用してチームメンバーを際立たせる動的なテキストとビジュアルを作成してください。
4
Step 4
エクスポートと共有
「スポットライトビデオ」を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。完成したビデオを「ソーシャルメディア」や内部チャネルで共有して成功を祝ってください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

主要なチームメンバーの貢献を強調

スター社員、その役割、影響を紹介するプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、内部の可視性と感謝を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員スポットライトビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAI機能とカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、魅力的な社員スポットライトビデオの作成を大幅に簡素化します。テキストをビデオに変換し、AI生成のボイスオーバーを統合することで、内部コミュニケーションに合わせた洗練されたプロフェッショナルな結果を簡単に得ることができます。

HeyGenはチームスポットライトビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントを簡単にチームスポットライトビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのビデオが会社の文化に完全に一致し、雇用者ブランディングを強化します。

HeyGenは異なるプラットフォーム、特にソーシャルメディア向けにスポットライトビデオを最適化できますか？

もちろんです。HeyGenのビデオエディターは、アスペクト比のリサイズを簡単に行うことができ、チームスポットライトビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームや内部コミュニケーションチャネルに最適化します。さらに、HeyGenは自動的にキャプションを生成し、アクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenのAI機能を使用して、どのくらいの速さで高品質のスポットライトビデオを生成できますか？

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップインターフェース、豊富なメディアライブラリ、使いやすいテンプレートを活用することで、高品質のスポットライトビデオを迅速に制作できます。AI機能と事前に構築されたシーンを活用して、魅力的な社員認識やオフィサースポットライトビデオメーカーのコンテンツを効率的に作成してください。