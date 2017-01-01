新しい技術系の採用者向けに、当社の独自システムの主要機能を説明する2分間の魅力的なオンボーディングトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、アニメーショングラフィックスと画面上のテキストを使用して重要な概念を強調し、親しみやすく権威あるAIのナレーションを補完します。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、複雑な企業トレーニングビデオのAIビデオジェネレーターとして効果的に機能します。

ビデオを生成