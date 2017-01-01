現代の職場向けの簡単なチームリフレッシュビデオジェネレーター
AIアバターを使用して魅力的な企業トレーニングビデオを作成し、チーム全体のエンゲージメントと保持を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の技術ユーザーとプロダクトマネージャー向けに、最新のソフトウェア機能アップデートを詳細に説明する90秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。機能を示すために画面録画とダイナミックなトランジションを取り入れたモダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された正確で情報豊富なナレーションを伴います。これは、簡潔なスクリプトから高品質のトレーニングビデオを制作するためのAIビデオエディターの効率的な利用です。
チームリーダーとコンテンツクリエーターに新しいチームリフレッシュビデオジェネレーターのベストプラクティスを案内する45秒の内部更新ビデオが必要です。このビデオは、明確な画面上のテキストハイライトとエネルギッシュな声を取り入れた、明るく視覚的に魅力的なスタイルを採用するべきです。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用することで、ブランドの一貫性を確保し、これらの重要な更新のためのビデオ作成を迅速化します。
すべての国際的な従業員とセキュリティチームに新しいセキュリティプロトコルを説明する1分間のグローバルコミュニケーションを想像してください。このビデオは、明確でインフォグラフィックのようなビジュアルとシームレスな多言語オーディオを備えた権威あるグローバルに包括的なビジュアルスタイルを必要とします。HeyGenのAIボイスオーバーと字幕/キャプションを活用して多言語ビデオ作成を促進し、多様なオーディエンス向けの包括的な企業トレーニングビデオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、最小限の労力でビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenビデオにブランドのアイデンティティを統合できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、色、その他のブランド要素をビデオテンプレートに直接組み込むことができ、企業トレーニングビデオなどで一貫性を保つことができます。
HeyGenの多言語ビデオ作成の能力はどのようなものですか？
HeyGenは多様なAIボイスオーバーを備えた強力な多言語ビデオ作成をサポートしており、企業がトレーニングビデオを簡単に制作し、手動翻訳なしでグローバルなオーディエンスと効果的にコミュニケーションを取ることができます。
HeyGenはビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、ユーザーがスクリプトから直接高品質のビデオ出力を生成できるようにし、従来のビデオ作成に伴う時間と複雑さを大幅に削減します。