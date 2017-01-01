現代の職場向けの簡単なチームリフレッシュビデオジェネレーター

AIアバターを使用して魅力的な企業トレーニングビデオを作成し、チーム全体のエンゲージメントと保持を向上させます。

新しい技術系の採用者向けに、当社の独自システムの主要機能を説明する2分間の魅力的なオンボーディングトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、アニメーショングラフィックスと画面上のテキストを使用して重要な概念を強調し、親しみやすく権威あるAIのナレーションを補完します。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、複雑な企業トレーニングビデオのAIビデオジェネレーターとして効果的に機能します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の技術ユーザーとプロダクトマネージャー向けに、最新のソフトウェア機能アップデートを詳細に説明する90秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。機能を示すために画面録画とダイナミックなトランジションを取り入れたモダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された正確で情報豊富なナレーションを伴います。これは、簡潔なスクリプトから高品質のトレーニングビデオを制作するためのAIビデオエディターの効率的な利用です。
サンプルプロンプト2
チームリーダーとコンテンツクリエーターに新しいチームリフレッシュビデオジェネレーターのベストプラクティスを案内する45秒の内部更新ビデオが必要です。このビデオは、明確な画面上のテキストハイライトとエネルギッシュな声を取り入れた、明るく視覚的に魅力的なスタイルを採用するべきです。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用することで、ブランドの一貫性を確保し、これらの重要な更新のためのビデオ作成を迅速化します。
サンプルプロンプト3
すべての国際的な従業員とセキュリティチームに新しいセキュリティプロトコルを説明する1分間のグローバルコミュニケーションを想像してください。このビデオは、明確でインフォグラフィックのようなビジュアルとシームレスな多言語オーディオを備えた権威あるグローバルに包括的なビジュアルスタイルを必要とします。HeyGenのAIボイスオーバーと字幕/キャプションを活用して多言語ビデオ作成を促進し、多様なオーディエンス向けの包括的な企業トレーニングビデオを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームリフレッシュビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで魅力的なチームリフレッシュビデオを効率的に制作し、組織のコミュニケーションとトレーニングを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
チームリフレッシュメッセージを貼り付けるか、重要なポイントを概説することから始めます。このコンテンツが、スクリプトからのテキストを使用したダイナミックなビデオの基礎となります。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを視覚的に表現するために、さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択します。この機能はエンゲージメントとブランドの存在感を高めます。
3
Step 3
ブランド要素を適用
カスタムロゴやカラースキームを含むブランディングコントロールを使用して、会社のブランディングを統合します。これにより、視覚的一貫性が確保され、メッセージが強化されます。
4
Step 4
生成して共有
高品質のビデオ出力でチームリフレッシュビデオを制作し、内部コミュニケーションチャネルやソーシャルメディアで簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高めるチームコンテンツを提供

AIを活用したインスピレーションを与えるビデオを生成し、チームリフレッシュセッションでポジティブでモチベーションの高い職場環境を育成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、最小限の労力でビデオ作成プロセスを効率化します。

HeyGenビデオにブランドのアイデンティティを統合できますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、色、その他のブランド要素をビデオテンプレートに直接組み込むことができ、企業トレーニングビデオなどで一貫性を保つことができます。

HeyGenの多言語ビデオ作成の能力はどのようなものですか？

HeyGenは多様なAIボイスオーバーを備えた強力な多言語ビデオ作成をサポートしており、企業がトレーニングビデオを簡単に制作し、手動翻訳なしでグローバルなオーディエンスと効果的にコミュニケーションを取ることができます。

HeyGenはビデオ編集プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、ユーザーがスクリプトから直接高品質のビデオ出力を生成できるようにし、従来のビデオ作成に伴う時間と複雑さを大幅に削減します。