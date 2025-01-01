チームプロモーションビデオメーカー：魅力的なチームビデオを迅速に作成
HeyGenのAIボイスオーバー生成を使用して、チームの存在感を高めるプロモーションビデオを作成しましょう。
小規模ビジネスオーナーを魅了する45秒の製品ビデオを想像してください。新しいサービスのユニークな利点と特徴を簡潔に強調します。このプロモーションビデオは、モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、明確なデモンストレーションとプロフェッショナルなAI生成のナレーションを備えています。HeyGenは「AIアバター」と強力な「ボイスオーバー生成」機能を提供し、魅力的なナレーションを実現します。
ソーシャルメディアチャンネルで本当に目を引く効果を達成するために、潜在顧客の注意を即座に引くことを目的とした15秒のビデオプロモをデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、印象的で、大胆で読みやすいテキストオーバーレイとアップビートなサウンドトラックを備えています。HeyGenの「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、プラットフォーム全体で最大のリーチとアクセシビリティを確保してください。
複雑なソフトウェア機能やサービスを理解する必要があるB2Bクライアント向けに、情報豊富な60秒の説明ビデオが理想的です。このマーケティングビデオは、クリーンでプロフェッショナル、かつ視覚的に魅力的なスタイルを必要とし、カスタムビジュアルと関連するストック映像を組み込みます。簡潔なスクリプトを作成することから始め、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、制作プロセスを効率化しましょう。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターと豊富なテンプレートを使用して、高品質なプロモーションビデオの作成を簡素化します。ユーザーはドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成でき、すべてのスキルレベルに対応した効率的でアクセスしやすいプロセスを提供します。
HeyGenはマーケティングビデオをカスタマイズするためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、ブランドアイデンティティを反映したカスタムビデオを作成するのを支援します。AIボイスオーバー、自動字幕、アニメーションテキストを利用でき、ブランドロゴや一貫した美学でカスタマイズするオプションもあり、マーケティングビデオが際立つようにします。
HeyGenは小規模ビジネスが多様なマーケティングコンテンツを制作するのを支援できますか？
はい、HeyGenは小規模ビジネスやマーケティングエージェンシーがビジネスを成長させるための理想的なプロモーションビデオメーカーです。説明ビデオ、製品デモビデオ、企業プロモーションビデオなど、すべてのソーシャルメディアチャンネルに適した多様なマーケティングビデオの制作をサポートします。
HeyGenはチームプロモーションビデオの迅速な制作をどのように支援しますか？
HeyGenは強力なチームプロモーションビデオメーカーとして、AIビデオエディターとスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて迅速な制作を可能にします。豊富なメディアライブラリとさまざまなテンプレートを活用して、カスタムビデオを迅速に生成し、コンテンツ制作を効率化します。