新入社員向けに、チームの内部プロセスを示す60秒のビデオを作成し、シームレスなチームコラボレーションを紹介します。このビデオは、新しいチームメンバーと人事部を対象としており、明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、フレンドリーなトーンを持ち、HeyGenのAIアバターを使用して多様なプレゼンターを起用し、各ステップを明確に説明するための正確なナレーションを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロジェクトマネージャーと内部チーム向けに、45秒のアニメーションプレゼンテーションを作成し、新しいプロジェクトのワークフローやイニシアチブについて迅速に更新します。このビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、情報豊富なオンスクリーンテキストと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化し、スクリプトからテキストをビデオに変換します。
外部の利害関係者や営業チーム向けに、90秒の説明ビデオを制作し、新しいソフトウェア機能がチームコラボレーションを強化し、特定のプロセスを効率化する方法を詳述します。このビデオは、洗練されたモダンなビジュアルスタイルで、説得力のあるナレーションと明確なオンスクリーンテキストを備え、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを豊かにします。
ソーシャルメディアや内部の士気向上のために、チームの最近の成功や仕事文化の楽しい側面を紹介する30秒の祝賀ビデオを想像してください。このビデオは、会社のソーシャルメディアフォロワーと従業員を対象としており、エネルギッシュでインスパイアリングなビジュアルスタイルと高揚感のある音楽を持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームで完璧に表示されるように最適化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームプロセスビデオメーカーの使い方

チームと共に明確で魅力的なプロセスビデオを作成し、コラボレーションとコンテンツの一貫性を向上させましょう。

1
Step 1
魅力的なビデオを作成
プロジェクトを開始する際に、さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、希望のコンテンツを迅速に構築します。
2
Step 2
独自のコンテンツを追加
AIアバターや自分の画面録画などの動的な要素を取り入れて、メッセージを効果的にパーソナライズします。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用
企業のロゴや色を簡単にカスタマイズしてビデオに適用し、すべての制作物で視覚的一貫性を維持します。
4
Step 4
簡単にエクスポートして共有
プロジェクトを簡単に共有し、完成したプロセスビデオを任意のプラットフォームに最適なアスペクト比でエクスポートすることで、効率的なチームコラボレーションを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化

複雑なチームプロセスを明確にし、内部コミュニケーションを強化するために、わかりやすい教育ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、クリエイティブでない人でも高品質なビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なオンラインビデオエディターは、ドラッグ＆ドロップのインターフェースと豊富なビデオテンプレートを備えており、ビデオ作成プロセスを効率化し、効果的なチームコラボレーションを可能にします。

HeyGenはAIアバターを使った魅力的なマーケティングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なマーケティングビデオを制作することができます。これらのアバターをカスタマイズし、多様なビデオスタイルから選択して、視聴者に響くストーリーを作り上げることができます。

HeyGenは企業ビデオスタイルのブランディング機能を提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、カスタムスタイルを適用して、すべての企業ビデオでブランドの一貫性を維持することができます。これにより、コンテンツが常にプロフェッショナルでブランドに合ったものになります。

HeyGenはトレーニングビデオやコンテンツライブラリを強化しますか？

はい、HeyGenは豊富なストックメディアライブラリとビデオテンプレートを提供しており、魅力的なトレーニングビデオやアニメーションプレゼンテーションを簡単に作成できます。既存のコンテンツを効率的に再利用し、AIビデオツールを活用してコンテンツ作成プロセスを効率化し、無制限のコンテンツライブラリを構築できます。