チームパフォーマンスビデオメーカー: AIでチームスキルを向上
リアルなAIアバターを活用したダイナミックなプレゼンテーションで、印象的で効果的なチームの更新とトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバー向けに、最近のソフトウェアの改善やワークフローの変更を詳細に説明する1分間の簡潔なアップデートビデオを開発してください。現代的で情報豊富なビジュアルスタイルで、正確な音声と同期した画面上のテキストを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と字幕/キャプションを利用して、複雑な情報を効果的に伝え、AIビデオ作成を通じてチームのコラボレーションを促進します。
内部の利害関係者と管理者を対象にした45秒の説明ビデオを作成し、新しい内部ツールの利点を洗練された企業的で魅力的なビジュアルスタイルで紹介します。プロフェッショナルなストックメディアとダイナミックな音声を組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、新しいビデオ編集ツールとテンプレートに関するコミュニケーションを迅速に行う高品質なコンテンツを制作します。
全従業員向けに、重要なSOC 2コンプライアンス手順に焦点を当てた2分間の必須トレーニングモジュールを制作してください。真剣でありながら親しみやすいビジュアルスタイルと権威ある明瞭な声で提示します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな内部プラットフォームでの最適な視聴を保証し、技術トレーニングにおけるAIビデオエージェントの役割を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームのためのAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとAI生成の声を使用して、チームがプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。使いやすいインターフェースにより、スクリプトから直接テキストをビデオに変換することができ、AIビデオ作成を身近なものにします。
HeyGenの技術的な機能は、チームのコラボレーションとセキュリティをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、安全で専用のクラウドワークスペース内での強力なチームコラボレーション機能を提供し、効率的なプロジェクト管理を保証します。当プラットフォームは、SOC 2コンプライアンスによるデータセキュリティを優先し、企業チーム向けの重要な管理コントロールを含んでいます。
HeyGenは既存のメディアを統合し、ブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なビデオメーカーとして機能し、独自の映像をアップロードし、AI機能と統合することができます。高度なブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズにより、さまざまなプラットフォームでブランドガイドラインに一貫して沿った出力を保証します。
HeyGenのAIツールはどのようにしてビデオ制作の品質を向上させますか？
HeyGenの強力なAIツールは、高品質なAI生成の音声と正確な字幕やキャプションを自動的に生成します。この技術は、字幕、タイミング、リズムを最終調整し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化し、全体的な制作品質を向上させます。