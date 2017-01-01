チームオンボーディングジェネレーター: 魅力的な社員の旅を構築
オンボーディングプロセスを効率化し、テキスト-to-ビデオスクリプトから生成された魅力的なビデオガイドで新入社員のためのパーソナライズされたプランを作成します。
新入社員のための魅力的なビデオとパーソナライズされたオンボーディングプランを作成する力を、この活気ある45秒のクリップで発見してください。小規模ビジネスオーナーとチームリーダーを対象に、フレンドリーで歓迎的、かつダイナミックなビジュアルスタイルと励ましのトーンを採用し、HeyGenのAIアバターが新しい社員の紹介に人間味をもたらす方法を示します。
オンボーディングツールをカスタマイズし、組織全体で一貫したトレーニングを行うための事前構築されたオンボーディングテンプレートを活用する方法を、30秒の簡潔な指導ビデオで学びましょう。このコンテンツはHRプロフェッショナルとトレーニングコーディネーター向けで、HeyGenのテンプレートとシーン機能の効率性を示すために、クリーンで整理された洗練されたビジュアルと音声スタイルを使用します。
包括的なチームオンボーディングジェネレーターと社員オンボーディングツールの能力を、50秒の活気あるプレゼンテーションで明らかにします。スタートアップ創業者と部門長を対象に、革新的でモチベーションを高めるビジュアルスタイルと簡潔な音声を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成が重要なトレーニングモジュールのプロフェッショナルなナレーションを迅速に作成する方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは新入社員のための効果的な社員オンボーディングツールとしてどのように役立ちますか？
HeyGenはAIを活用した社員オンボーディングツールで、HRチームが新入社員向けの魅力的なビデオを作成するのを助けます。スクリプトを視覚的に魅力的なビデオコンテンツに変換し、オンボーディングプロセスを効率化します。
HeyGenがHRチームにとって理想的なチームオンボーディングジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力なチームオンボーディングジェネレーターとして機能し、HRチームがオンボーディングプロセスを簡単に効率化できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能により、シンプルなスクリプトから一貫したトレーニングモジュールとパーソナライズされたオンボーディングプランを迅速に作成できます。
HeyGenは一貫したトレーニングを伴うパーソナライズされたオンボーディングプランを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは一貫したトレーニング体験を確保しながら、パーソナライズされたオンボーディングプランを作成することができます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、会社のブランディングを反映した魅力的なビデオを提供し、優れたAIオンボーディングツールとなります。
HeyGenのAI技術は社員オンボーディングプロセスをどのように強化しますか？
HeyGenのAI技術は、ビデオ作成を簡素化することで社員オンボーディングプロセス全体を強化します。テキストをリアルなAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換し、新入社員に包括的なガイドを提供するための使いやすく効率的なAIオンボーディングツールです。