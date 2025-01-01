今月の社員ビデオテンプレート：業績を簡単に認識

HeyGenのAIアバターを使用して、チームの業績を認識し、士気を高めるためのパーソナライズされた祝賀ビデオを簡単に作成しましょう。

社内全体の発表用にデザインされた、活気ある45秒の「今月の社員」ビデオテンプレートを作成してください。現代的でアップビートなビジュアルスタイルとエネルギッシュでインスピレーションを与えるサウンドトラック、明瞭なナレーション生成を特徴とし、彼らの業績を効果的に強調し、感謝の意を伝えるこの祝賀ビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアや社内コミュニケーション向けに、ダイナミックな60秒のチーム認識ビデオを開発してください。協力的で魅力的なビジュアルスタイルを示し、モチベーションを高めるバックグラウンドミュージックと熱意あるナレーションを含め、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、彼らのストーリーを共有し、業績を強調する魅力的なビジュアルを組み合わせます。
サンプルプロンプト2
同僚や上級管理職を対象に、優れたチームメンバーへの感謝を伝える30秒のパーソナライズされた「ありがとう」ビデオを作成してください。会話的なセグメントを取り入れた温かく個人的なビジュアル美学を使用し、フレンドリーで感謝の意を込めたトーンがソフトなバックグラウンドミュージックを導き、AIアバターを活用して様々なチームメンバーが心からの感謝を伝えます。
サンプルプロンプト3
社内ニュースレターの迅速な配信用に、洗練された15秒の表彰式発表ビデオをデザインしてください。洗練された太字のテキストビジュアルスタイルを特徴とし、この簡潔なビデオは、劇的なファンファーレを効果的に利用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、「今月のチーム」タイトルの受賞者について迅速に情報を伝えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月のチームビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、業績を強調し、士気を高める今月のチーム祝賀ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
祝賀テンプレートを選ぶ
豊富なライブラリから事前に作成された祝賀ビデオテンプレートを選び、迅速に認識プロセスを開始します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
テキストからビデオへのジェネレーターやスクリプトモードを利用して、チームのユニークなストーリーと業績を簡単に作成し、パーソナライズします。
3
Step 3
ブランドを適用
ロゴ、ブランドカラー、フォントを使用して、会社のアイデンティティを反映するようにビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
公開と共有
最終的な祝賀ビデオを生成し、シェアリンク機能を使用して、社内コミュニケーションやソーシャルメディアでシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオでチームの業績を強調

AIビデオを活用して、献身的なチームメンバーの優れた業績と貢献を紹介します。

よくある質問

HeyGenは「今月の社員」祝賀ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは専用の「今月の社員ビデオテンプレート」オプションでプロセスを簡素化します。AIビデオジェネレーターを使用して、テキストを迅速にパーソナライズされた祝賀ビデオに変換し、社内コミュニケーションを効果的かつ簡単にします。

HeyGenのビデオテンプレートを社内コミュニケーション用に会社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、ロゴや色などの会社のブランド要素を使用してビデオテンプレートを簡単に適応させることができます。これにより、すべての祝賀ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保ち、効果的な社内コミュニケーションを実現します。

HeyGenは魅力的なプロモーションビデオや社内発表を作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストから生成される人間のような音声を含むクリエイティブツールのスイートを提供しています。ユーザーは豊富なメディアライブラリにアクセスし、ストック映像やオリジナルアニメーションを使用して、ダイナミックなプロモビデオや説明ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはさまざまな種類の祝賀ビデオや企業コミュニケーションビデオに効果的なAIビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは多様なビデオコンテンツを制作するのに優れたAIビデオメーカーです。表彰式や勤続記念ビデオから一般的な社内コミュニケーションまで、直感的なビデオメーカー機能により、高品質でインパクトのあるビデオを効率的に作成できます。