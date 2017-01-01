チーム紹介ビデオメーカー：簡単にクルーを紹介

豊富なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的なチーム紹介ビデオを簡単に作成しましょう。

新入社員や外部クライアント向けに、コアチームメンバーを紹介する45秒の「チーム紹介ビデオメーカー」ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、クイックカットと明るいカラーパレットを使用し、アップビートなインストゥルメンタルの音楽トラックで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで魅力的なウェルカムを迅速に組み立てましょう。

サンプルプロンプト1
プロフェッショナルなネットワーキングイベントやLinkedInプロフィールを対象とした、個々のチームメンバーのための洗練された30秒の「紹介ビデオ」を制作します。このビデオは、洗練されたミニマリストのビジュアルスタイルで、控えめなアニメーションと明確で自信に満ちたナレーションを特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、スキルと専門知識を強調する魅力的でパーソナライズされたナラティブを作成しましょう。
サンプルプロンプト2
特定の部門をスポットライトに当て、潜在的な求職者や大学生をターゲットにした、魅力的な60秒の「リクルートメントビデオ」をデザインします。ビデオはダイナミックで本格的なビジュアルスタイルを持ち、オフィスのカンディッドショットやインタビューを取り入れ、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、すべての音声コンテンツに最大限のリーチとアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
新たに結成されたプロジェクトチームを全社員と部門長に紹介する、50秒の情報豊かな内部「チームプレゼンテーション」ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確にし、クリーングラフィックス、簡潔なテキストオーバーレイ、落ち着いた権威あるバックグラウンドスコアを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を活用して、チームのミッションに関する重要なメッセージを効率的かつインパクトのある形で届けましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム紹介ビデオメーカーの使い方

チームのユニークな強みと文化を強調し、簡単なステップで魅力的でプロフェッショナルなチーム紹介ビデオを作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様なチーム紹介ビデオテンプレートとシーンから選択して始めましょう。これらの事前デザインされたレイアウトは、プロフェッショナルで効率的なビデオの出発点を提供します。
2
Step 2
チームコンテンツでカスタマイズ
チームメンバーの写真、名前、役割を追加してビデオをパーソナライズします。メディアライブラリを使用してビジュアルアセットを簡単にアップロードし、ブランドに合わせて統合します。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
魅力的なナレーションでチームのストーリーを生き生きとさせましょう。ボイスオーバー生成機能を使用して、各チームメンバーまたはビデオ全体の自然な音声の紹介を作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを活用して、作成を最終化します。さまざまなプラットフォームで共有する準備が整った高品質のビデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

タレントをインスパイアし、引き付ける

潜在的なリクルートを引き上げ、新しい社員を企業文化に統合するのに役立つ、インスパイアリングなチーム紹介を作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして一貫したブランドの魅力的なチーム紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは多様なカスタマイズ可能なチーム紹介ビデオテンプレートを提供しており、魅力的な紹介を迅速にデザインすることができます。ロゴや色などのブランド要素を簡単に適用して、プロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenが現代のビジネスにとって効果的なチーム紹介ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの生成などの高度なAI機能を活用して、プロフェッショナルなチーム紹介ビデオの作成を効率化します。この革新的なアプローチにより、高品質なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenのプラットフォームを使用してチーム紹介ビデオをカスタマイズするのは簡単ですか？

はい、HeyGenは直感的で使いやすいインターフェースを提供しており、ドラッグ＆ドロップ機能でシームレスにカスタマイズできます。広範なメディアライブラリからメディアを追加したり、自分のアセットをアップロードしてビデオをパーソナライズできます。

HeyGenは紹介ビデオに自動字幕のようなプロフェッショナルなタッチを追加するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕とキャプションをサポートしており、すべての紹介ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。完成後は、さまざまなプラットフォームで共有するために高解像度のビデオを簡単にエクスポートできます。