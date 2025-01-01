投資家向けに設計された45秒のダイナミックなチーム紹介ビデオを開発し、テックスタートアップのエネルギーと革新性を紹介します。ビジュアルスタイルはスピーディでモダンにし、洗練されたグラフィックスとクイックカットを使用して主要なチームメンバーとその役割を強調し、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してプロフェッショナルな外観を迅速に組み立て、「ボイスオーバー生成」で明確でインパクトのあるナレーションを強調し、チームの「高品質なビデオ」作成能力を強調します。

