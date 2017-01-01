チームハンドブックビデオジェネレーター: オンボーディングの効率化
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、魅力的でカスタマイズ可能なビデオハンドブックとトレーニングモジュールを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員と人事チーム向けに、新しい会社方針を説明する45秒の簡潔なビデオを作成し、「社員ハンドブックビデオメーカー」を使用して明確さを確保します。ビジュアルとオーディオのスタイルは情報的で権威あるものでありながら親しみやすく、クリーングラフィックスとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を組み合わせて詳細を正確に伝えます。さらに、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるために字幕を追加します。
社内コミュニケーション向けに、会社のコアバリューと文化を紹介する30秒のインスピレーションビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは活気に満ちたモダンなもので、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを作成します。ポジティブなナレーションとアップビートなバックグラウンドトラックが創造性を刺激し、チーム内のコミュニティ意識を強化します。
チームハンドブックの複雑なセクションから派生した「トレーニングモジュール」として機能する90秒の指導ビデオを開発し、すべての社員に特定のプロセスを教育します。このビデオは、明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確な情報を提供し、プロフェッショナルなナレーションでサポートされます。目標は、個別の学習体験を提供し、複雑な手順の理解を簡素化することです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして静的なチームハンドブックを魅力的なビデオに変えることができますか？
HeyGenはAIを活用したビデオジェネレーターで、静的なチームハンドブックやユーザーガイドを動的で魅力的なオンボーディングビデオに変えることができます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、創造性を刺激し、チームに個別の学習体験を提供します。
HeyGenは社員ハンドブックビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、社員ハンドブックビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。さまざまなビデオテンプレートやシーンから選択し、スクリーンキャプチャを組み込み、AIアバターを使用してユニークで個別の体験を視聴者に提供します。
HeyGenはトレーニングモジュールと社内コミュニケーションの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、HRチームにとってビデオドキュメンテーション、トレーニングモジュール、コンプライアンス更新を作成するための直感的なプラットフォームを提供することで、効率を大幅に向上させます。AIを活用したビデオ生成機能、ナレーション生成、字幕を含む機能により、エンゲージメントを高め、貴重な時間を節約します。
HeyGenはオンボーディングビデオにデジタルヒューマンプレゼンターを作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターを備えており、デジタルヒューマンプレゼンターとして、オンボーディングビデオやトレーニング資料にシームレスに統合できます。これらのAIアバターは、明確でプロフェッショナルなコンテンツを提供し、新入社員に没入感のある個別の体験を提供するのに役立ちます。