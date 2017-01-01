新入社員向けに60秒の歓迎オンボーディングビデオを制作し、「チームハンドブックビデオジェネレーター」を活用して会社の主要な価値観を説明します。ビジュアルスタイルは温かくプロフェッショナルで、AIアバターが親しみやすい挨拶をし、HeyGen内で生成された明瞭で魅力的なナレーションが伴います。これにより、オンボーディングをインスピレーションに変え、初期の紹介をすべての新入社員にとって記憶に残るものにします。

ビデオを生成