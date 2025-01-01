チームのストーリーを解き放つ：チームカルチャービデオジェネレーター
リアルなAIアバターを使用した魅力的な企業文化ビデオで、従業員のエンゲージメントを高め、理想的な求職者を引き付けましょう。
内部チームを対象にした60秒のダイナミックなマーケティングアップデートビデオを制作することがあなたのタスクです。新しい製品機能を紹介し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に洗練されたブランドに沿ったビジュアルプレゼンテーションに変換し、アップビートなバックグラウンドミュージックとカスタムブランディング要素でサポートします。
コンテンツクリエイター向けの45秒の魅力的なデモンストレーションビデオを考えてみてください。HeyGenのテンプレートとシーンの力を示します。このモダンでクリーンなビデオは、事前に構築されたビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリがコンテンツ作成を加速する方法を、明確なステップバイステップのナレーションでガイドします。
グローバルな内部コミュニケーションと人事向けの重要な1分間の情報ビデオをデザインしてください。自動字幕/キャプションの重要な役割を強調します。ビデオの明確でグローバルに配慮したビジュアルとオーディオスタイルは、特に多言語にわたるチームに対して、すべての会社の発表が普遍的な理解と包括性を確保する方法を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、スクリプトからテキストをビデオに変換し、フォトリアリスティックなAIアバターを使用します。この機能により、カメラや俳優を必要とせずにプロフェッショナルなビデオの制作が大幅に簡素化されます。
HeyGenはカスタムブランディングを組み込むことができ、編集の柔軟性を提供しますか？
はい、HeyGenはロゴやブランドカラーをビデオに統合するための広範なブランディングコントロールを提供します。また、豊富なメディアライブラリ、さまざまなビデオテンプレート、強力なビデオ編集ツールを活用して、洗練されたコンテンツを作成できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンスにリーチするための技術的な機能を提供しますか？
HeyGenは複数の言語でコンテンツを生成し、自動的に字幕/キャプションを含めます。これにより、ビデオが多様なグローバルオーディエンスに対してアクセス可能で影響力のあるものとなり、理解とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは効果的な企業文化ビデオジェネレーターとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは優れた企業文化ビデオジェネレーターとして機能し、オンボーディングやトレーニングのための魅力的なコンテンツを作成したり、ブランドのユニークな精神を紹介したりすることができます。そのAIビデオジェネレーターの機能により、企業文化を魅力的かつ効率的に共有できます。