チーム文化イントロビデオメーカー：強力なチームを迅速に構築
企業文化ビデオコンテンツの作成を向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、効果的なオンボーディングのためのプロフェッショナルなチームイントロビデオを簡単に制作できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
外部の視聴者やフォロワーをターゲットにした、ソーシャルメディアプラットフォームに最適な30秒のダイナミックなチーム紹介ビデオを作成してください。クイックカット、エネルギッシュな音楽、カジュアルで魅力的なトーンを活用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、ダイナミックなビデオコンテンツに魅力的なナラティブを追加します。
現在の従業員や内部関係者を対象に、チームの多様性と成果を祝う45秒の文化ビデオを制作することを目指しています。このビデオは、温かく祝祭的で包括的なビジュアルスタイルを必要とし、多様なチームメンバー、ポジティブな証言、そして高揚感のある音楽トラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターが一貫した画面上の表現を保証します。
潜在的な採用候補者に向けて、チームの協力的な精神に焦点を当てた、ドキュメンタリー風の「一日の生活」を提供する60秒のイントロビデオを想像してください。この完全にカスタマイズ可能なビデオは、自然で軽快なビジュアル、自然な環境音、控えめなバックトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して、画面上のナラティブや洞察をシームレスに統合します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なチームイントロビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なチーム文化イントロビデオの作成を簡素化する強力なビデオメーカーです。使いやすいプラットフォームとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、新入社員のオンボーディングや企業文化の紹介のためのプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオをカスタマイズするためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度なAI機能を活用して、ビデオを完全にカスタマイズ可能にします。さまざまなテンプレートやシーンを使用してイントロビデオをパーソナライズし、ソーシャルメディアプラットフォームでメッセージが際立つようにします。
HeyGenは企業文化ビデオの作成を効率化するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは効率的な企業文化ビデオの作成のために設計された幅広いプロフェッショナルテンプレートを提供しています。これらの完全にカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、写真をアップロードし、ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込むことで、一貫した外観を簡単に維持できます。
HeyGenはさまざまなビデオコンテンツ作成のニーズにどれほど柔軟に対応できますか？
HeyGenは多用途なビデオエディターであり、文化ビデオやソーシャルメディアプラットフォームを含むさまざまな目的のために高品質のビデオコンテンツを制作することができます。音声オーバー生成、字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能をサポートしています。