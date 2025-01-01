チーム文化イントロビデオメーカー：強力なチームを迅速に構築

企業文化ビデオコンテンツの作成を向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、効果的なオンボーディングのためのプロフェッショナルなチームイントロビデオを簡単に制作できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

外部の視聴者やフォロワーをターゲットにした、ソーシャルメディアプラットフォームに最適な30秒のダイナミックなチーム紹介ビデオを作成してください。クイックカット、エネルギッシュな音楽、カジュアルで魅力的なトーンを活用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、ダイナミックなビデオコンテンツに魅力的なナラティブを追加します。
現在の従業員や内部関係者を対象に、チームの多様性と成果を祝う45秒の文化ビデオを制作することを目指しています。このビデオは、温かく祝祭的で包括的なビジュアルスタイルを必要とし、多様なチームメンバー、ポジティブな証言、そして高揚感のある音楽トラックを特徴とし、HeyGenのAIアバターが一貫した画面上の表現を保証します。
潜在的な採用候補者に向けて、チームの協力的な精神に焦点を当てた、ドキュメンタリー風の「一日の生活」を提供する60秒のイントロビデオを想像してください。この完全にカスタマイズ可能なビデオは、自然で軽快なビジュアル、自然な環境音、控えめなバックトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを利用して、画面上のナラティブや洞察をシームレスに統合します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム文化イントロビデオメーカーの使い方

会社のユニークな精神を紹介し、新しいメンバーを記憶に残る体験で歓迎するために、魅力的なチーム文化紹介ビデオを簡単に作成しましょう。

Step 1
テンプレートを選ぶ
チーム文化イントロビデオを開始するために、さまざまなプロフェッショナルな「テンプレート」から選択してください。「テンプレートとシーン」機能は、ブランドのユニークなアイデンティティに合った多様なレイアウトを提供します。
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
チームの写真やブランディング要素を追加してビデオをパーソナライズします。直感的なインターフェースを利用して、「完全にカスタマイズ可能」な結果を得ることができ、「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を含めることができます。
Step 3
魅力的な要素を追加
プロフェッショナルなボイスオーバーや魅力的なビジュアルでビデオを強化します。「ボイスオーバー生成」を活用してナラティブを生き生きとさせ、スムーズな「トランジション」を組み込みます。
Step 4
エクスポートと共有
「チームイントロビデオ」を完成させ、配信の準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」や内部共有に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チーム文化ビデオをインスパイア

チームの成果を祝うモチベーショナルビデオを簡単に作成し、企業の価値を共有し、ポジティブな職場環境を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なチームイントロビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なチーム文化イントロビデオの作成を簡素化する強力なビデオメーカーです。使いやすいプラットフォームとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、新入社員のオンボーディングや企業文化の紹介のためのプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオをカスタマイズするためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの高度なAI機能を活用して、ビデオを完全にカスタマイズ可能にします。さまざまなテンプレートやシーンを使用してイントロビデオをパーソナライズし、ソーシャルメディアプラットフォームでメッセージが際立つようにします。

HeyGenは企業文化ビデオの作成を効率化するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは効率的な企業文化ビデオの作成のために設計された幅広いプロフェッショナルテンプレートを提供しています。これらの完全にカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、写真をアップロードし、ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込むことで、一貫した外観を簡単に維持できます。

HeyGenはさまざまなビデオコンテンツ作成のニーズにどれほど柔軟に対応できますか？

HeyGenは多用途なビデオエディターであり、文化ビデオやソーシャルメディアプラットフォームを含むさまざまな目的のために高品質のビデオコンテンツを制作することができます。音声オーバー生成、字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能をサポートしています。