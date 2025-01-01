チームコミュニケーションビデオメーカーでワークフローを簡素化
AIビデオ作成を活用して、AIアバターで企業全体のチームを引き付け、内部コミュニケーションを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ベータテスターを対象に、最近更新されたソフトウェア機能のコア機能を示す60秒のダイナミックなハウツービデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でわかりやすく、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と、重要なステップを強調する明確な字幕/キャプションを利用して、効率的にビデオを作成します。
新製品のアップデートを紹介する45秒のマーケティングビデオを作成し、ソーシャルメディア配信を目的とします。モダンで活気のある簡潔なビジュアルスタイルを目指し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、利用可能なテンプレートとシーンを活用して、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比でリサイズおよびエクスポートを行います。
新入社員向けに、会社の内部コミュニケーションプロトコルと新しいプロジェクト管理ツールを紹介する2分間のオンボーディングビデオをデザインしてください。全体のスタイルは指導的で安心感を与えるもので、メディアライブラリ/ストックサポートを使用してビジュアルを強化し、AIアバターを使用して包括的なチームコミュニケーションビデオメーカー体験を提供し、効果的なコンテンツ作成を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして技術的な専門知識を必要とせずに高度なビデオ編集と作成を可能にしますか？
HeyGenは直感的な「ドラッグ＆ドロップ」インターフェースを提供し、ユーザーがシーンや要素を簡単に組み合わせることができます。強力なAI機能には「AIアバター」や「スクリプトからのテキストをビデオに変換」が含まれており、複雑なソフトウェア知識なしで洗練された「ビデオエディター」機能を実現します。
HeyGenは大企業向けの「チームコミュニケーションビデオメーカー」としての共同作業をサポートできますか？
はい、HeyGenは「チームコミュニケーションビデオメーカー」として設計されており、「企業チーム」のためのビデオ制作を効率化します。共同作業機能により、「内部コミュニケーション」やさまざまな部門のニーズに合わせたコンテンツ作成がシームレスに行えます。
HeyGenが提供する「AIビデオ作成」のコアAI機能は何ですか？
HeyGenはリアルな「AIアバター」と高度な「AIテキスト読み上げ」生成を提供し、スクリプトを魅力的な物語に変えます。プラットフォームには効率的な「コンテンツ作成」を支援する「AIスクリプトライター」も含まれており、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できるようにします。
HeyGenの「ビデオテンプレート」とブランディングオプションは「マーケティングビデオ」や「ソーシャルメディアビデオ」をどのように強化しますか？
HeyGenはプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を幅広く提供し、ロゴや色を含むブランドの「ブランディングコントロール」で完全にカスタマイズ可能です。これにより、インパクトのある「マーケティングビデオ」や魅力的な「ソーシャルメディアビデオ」を迅速に制作し、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。