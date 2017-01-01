現代のチームのためのチームコミュニケーションビデオジェネレーター
スクリプトからAIを活用したテキストをビデオに変換し、エンゲージメントと明確さを向上させるダイナミックなチームコミュニケーションビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenが魅力的な説明ビデオの作成をどのように簡素化するかを示す45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。現代的でエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、豊富なテンプレートとシーン、そして高インパクトなキャンペーンを迅速に制作するための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
HR部門やトレーニングマネージャーを対象にした60秒の情報ビデオを作成し、HeyGenがインパクトのあるトレーニングビデオを作成する力を示します。トーンはフレンドリーで権威あるもので、一貫したブランド美学を活用し、音声オーバー生成と自動字幕/キャプションを活用してパーソナライズされたAI学習体験を提供します。
プロジェクトマネージャーやリモートチーム向けに、HeyGenがグローバルチームのコラボレーションをどのように強化するかに焦点を当てた30秒のモチベーショナルビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは協力的で多様性を持ち、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポート、カスタマイズ可能なAIアバターが異なるプラットフォームや文化間で一貫したコミュニケーションを可能にする方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenとは何ですか？AIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、テキストをリアルなAIアバターと声を使ったプロフェッショナルなビデオに変換します。コンテンツ作成を効率化し、個人やチームが使いやすいインターフェースを通じて高品質なビデオを迅速かつ効率的に制作できるようにします。
HeyGenは効果的なチームコミュニケーションとコラボレーションをどのように促進しますか？
HeyGenはチームがビデオプロジェクトでシームレスにコラボレーションできるようにし、複数のユーザーがコンテンツを作成し、洗練することを可能にします。直感的なチームコミュニケーションビデオジェネレーターとして機能し、共有資産とワークフローを通じてグローバルチーム間で一貫したブランドメッセージを確保します。
HeyGenを使ってAIアバターを使用したテキストからビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはテキストをビデオに変換するAIジェネレーターとして優れており、スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択できます。この機能には、高度な音声クローンとリップシンク機能が含まれており、非常に魅力的でパーソナライズされたビデオコンテンツを提供します。
HeyGenのAIビデオメーカーはどのようなコンテンツに使用できますか？
HeyGenの多用途なAIビデオメーカーは、魅力的なマーケティングビデオや詳細な説明ビデオから包括的なトレーニングビデオまで、幅広いコンテンツ作成をサポートします。ブランド化されたテンプレートとカスタマイズオプションにより、ビジネスや顧客体験のニーズに合わせて常にブランドに合ったビデオを制作できます。