小規模ビジネスオーナーやチームリーダーをターゲットにした30秒のビデオを想像してください。HeyGenが究極のチームコミュニケーションビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、活気ある音楽トラックを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して内部の更新や発表を効率化する方法を強調します。

ビデオを生成