小規模ビジネスオーナーやチームリーダーをターゲットにした30秒のビデオを想像してください。HeyGenが究極のチームコミュニケーションビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、活気ある音楽トラックを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して内部の更新や発表を効率化する方法を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenが魅力的な説明ビデオの作成をどのように簡素化するかを示す45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。現代的でエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、豊富なテンプレートとシーン、そして高インパクトなキャンペーンを迅速に制作するための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
HR部門やトレーニングマネージャーを対象にした60秒の情報ビデオを作成し、HeyGenがインパクトのあるトレーニングビデオを作成する力を示します。トーンはフレンドリーで権威あるもので、一貫したブランド美学を活用し、音声オーバー生成と自動字幕/キャプションを活用してパーソナライズされたAI学習体験を提供します。
プロジェクトマネージャーやリモートチーム向けに、HeyGenがグローバルチームのコラボレーションをどのように強化するかに焦点を当てた30秒のモチベーショナルビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは協力的で多様性を持ち、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポート、カスタマイズ可能なAIアバターが異なるプラットフォームや文化間で一貫したコミュニケーションを可能にする方法を紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームコミュニケーションビデオジェネレーターの仕組み

強力なAIツールを使用して内部メッセージングを効率化し、チームのための魅力的でブランドに合ったビデオを作成し、コラボレーションと明確さを向上させます。

Step 1
スクリプトを作成
コミュニケーションスクリプトを入力または貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、AIビデオジェネレーターの力を活用して初期ビデオドラフトを自動生成します。
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターと事前にデザインされたテンプレートから選択し、メッセージを視覚的に表現します。チームに一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
Step 3
パーソナライズとブランド化
カスタムブランドコントロールを使用してビデオを洗練し、音声オーバー生成を活用して、AIビデオメーカーを使用してメッセージが明確かつ一貫して伝えられるようにします。
Step 4
共有とコラボレーション
完成したら、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、チームとフィードバックを共有して、内部使用のために洗練されたコミュニケーションを配布する前に簡単にコラボレーションします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な内部コミュニケーションを提供

インパクトのあるモチベーショナルおよび情報ビデオを作成し、チームとつながり、より強力な内部コミュニケーションを促進します。

よくある質問

HeyGenとは何ですか？AIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、テキストをリアルなAIアバターと声を使ったプロフェッショナルなビデオに変換します。コンテンツ作成を効率化し、個人やチームが使いやすいインターフェースを通じて高品質なビデオを迅速かつ効率的に制作できるようにします。

HeyGenは効果的なチームコミュニケーションとコラボレーションをどのように促進しますか？

HeyGenはチームがビデオプロジェクトでシームレスにコラボレーションできるようにし、複数のユーザーがコンテンツを作成し、洗練することを可能にします。直感的なチームコミュニケーションビデオジェネレーターとして機能し、共有資産とワークフローを通じてグローバルチーム間で一貫したブランドメッセージを確保します。

HeyGenを使ってAIアバターを使用したテキストからビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはテキストをビデオに変換するAIジェネレーターとして優れており、スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択できます。この機能には、高度な音声クローンとリップシンク機能が含まれており、非常に魅力的でパーソナライズされたビデオコンテンツを提供します。

HeyGenのAIビデオメーカーはどのようなコンテンツに使用できますか？

HeyGenの多用途なAIビデオメーカーは、魅力的なマーケティングビデオや詳細な説明ビデオから包括的なトレーニングビデオまで、幅広いコンテンツ作成をサポートします。ブランド化されたテンプレートとカスタマイズオプションにより、ビジネスや顧客体験のニーズに合わせて常にブランドに合ったビデオを制作できます。