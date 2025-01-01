チームコーチングビデオメーカー：魅力的なトレーニングビデオを作成

プロフェッショナルなコーチングビデオでチームを強化しましょう。スクリプトを瞬時にダイナミックなコンテンツに変えるAIテキストビデオ機能を使用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
60秒の明確で指導的なHR部門向けのコーチングビデオを開発してください。新しい従業員のウェルネスプログラムを紹介します。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターが落ち着いた声で重要な情報を伝え、HeyGenのAIアバターが複雑なトピックを効果的に伝える方法を示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けの30秒のダイナミックなビデオ作成広告を制作してください。魅力的なコンテンツを迅速かつ簡単に生成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは現代的なグラフィックスとアップビートな音楽でテンポが速く、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがクリエイティブプロセスを効率化する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
新入社員向けの90秒の情報豊富なトレーニングビデオをデザインしてください。会社の文化と重要なオンボーディングステップを詳述します。ビジュアルスタイルは親しみやすくステップバイステップで、明確なナレーションと画面上の説明を特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションが提供するアクセシビリティを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

チームコーチングビデオメーカーの使い方

AIの効率を活用して、チームのための魅力的で効果的なコーチングビデオを作成し、トレーニング方法を簡単かつ効果的に変革します。

1
Step 1
コーチングスクリプトを作成
コーチングメッセージを作成することから始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオの基盤に変えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
「AIアバター」の多様なライブラリからコーチを表現するアバターを選択します。チームのニーズに合わせて外見や声をパーソナライズし、一貫してメッセージを伝えます。
3
Step 3
字幕と音声を追加
ビデオに自動的に「字幕/キャプション」を追加して、アクセシビリティと理解を向上させます。また、プロフェッショナルな音声を生成して、洗練された配信を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
チームコーチングビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを利用して、さまざまなプラットフォームに対応できるように準備します。チームと簡単にインパクトのあるコンテンツを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるコーチングビデオを作成

チームを励まし、導くモチベーショナルなコーチングビデオを作成し、ポジティブな学習環境を育み、パフォーマンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはコーチングビデオの制作プロセスをどのように向上させますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを提供することで、真のチームコーチングビデオメーカーになることを可能にします。これにより、複雑な編集ツールを使わずにメッセージに集中し、驚くべき視覚効果を達成できます。

HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成するためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは強力なテキストビデオ機能でコンテンツ制作を効率化し、スクリプトをダイナミックなトレーニングビデオに簡単に変換します。また、画面録画や背景音楽の統合を利用して、コンテンツをより印象的にすることができます。

HeyGenを使用してビデオの視覚要素やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや好みの色を追加してビデオをパーソナライズするなど、広範なカスタマイズを可能にします。多様なAIアバターを選択し、さまざまな視覚効果を適用して、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは作成したビデオコンテンツの共有と配信をどのように簡素化しますか？

HeyGenは柔軟なエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを提供し、精巧に作成されたビデオを簡単に共有できるようにします。これにより、高品質のビデオコンテンツがどのプラットフォームでも準備でき、ビデオ制作から配信までのワークフローが簡素化されます。