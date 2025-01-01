チームコーチングビデオメーカー：魅力的なトレーニングビデオを作成
プロフェッショナルなコーチングビデオでチームを強化しましょう。スクリプトを瞬時にダイナミックなコンテンツに変えるAIテキストビデオ機能を使用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒の明確で指導的なHR部門向けのコーチングビデオを開発してください。新しい従業員のウェルネスプログラムを紹介します。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターが落ち着いた声で重要な情報を伝え、HeyGenのAIアバターが複雑なトピックを効果的に伝える方法を示します。
マーケティングチーム向けの30秒のダイナミックなビデオ作成広告を制作してください。魅力的なコンテンツを迅速かつ簡単に生成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは現代的なグラフィックスとアップビートな音楽でテンポが速く、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがクリエイティブプロセスを効率化する方法を強調します。
新入社員向けの90秒の情報豊富なトレーニングビデオをデザインしてください。会社の文化と重要なオンボーディングステップを詳述します。ビジュアルスタイルは親しみやすくステップバイステップで、明確なナレーションと画面上の説明を特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションが提供するアクセシビリティを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコーチングビデオの制作プロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを提供することで、真のチームコーチングビデオメーカーになることを可能にします。これにより、複雑な編集ツールを使わずにメッセージに集中し、驚くべき視覚効果を達成できます。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは強力なテキストビデオ機能でコンテンツ制作を効率化し、スクリプトをダイナミックなトレーニングビデオに簡単に変換します。また、画面録画や背景音楽の統合を利用して、コンテンツをより印象的にすることができます。
HeyGenを使用してビデオの視覚要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや好みの色を追加してビデオをパーソナライズするなど、広範なカスタマイズを可能にします。多様なAIアバターを選択し、さまざまな視覚効果を適用して、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは作成したビデオコンテンツの共有と配信をどのように簡素化しますか？
HeyGenは柔軟なエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを提供し、精巧に作成されたビデオを簡単に共有できるようにします。これにより、高品質のビデオコンテンツがどのプラットフォームでも準備でき、ビデオ制作から配信までのワークフローが簡素化されます。