社内発表用に設計された活気ある60秒のチームビルディングビデオを作成し、チームの成果を祝福し、士気を高めることに焦点を当てます。チームメンバーが協力する様子を素早くカットし、元気でインスピレーションを与える音楽を背景にしたエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、ボイスオーバー生成で社内チーム向けに明確で励みになるメッセージを追加します。

ビデオを生成