チームビルディングビデオメーカー：簡単に士気を高める

HeyGenのAIアバターを使用して生成されたプロフェッショナルなビデオで、チームの士気と協力を高めましょう。

社内発表用に設計された活気ある60秒のチームビルディングビデオを作成し、チームの成果を祝福し、士気を高めることに焦点を当てます。チームメンバーが協力する様子を素早くカットし、元気でインスピレーションを与える音楽を背景にしたエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、ボイスオーバー生成で社内チーム向けに明確で励みになるメッセージを追加します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

潜在的なクライアントや社内の関係者向けに、最近のチームプロジェクトの成功を示すプロフェッショナルな45秒のビデオを生成します。自信に満ちた情報提供のトーンで、主要なマイルストーンを示す洗練されたモダンなビジュアル美学を目指します。HeyGenのAIアバターを使用して成果を提示し、字幕/キャプションを追加して普遍的な理解を促進し、説得力のあるチームビデオデモを作成します。
会社の文化やチーム活動の舞台裏を楽しく紹介する、外部フォロワーをターゲットにした動的な30秒のソーシャルメディアビデオを制作します。このソーシャルメディアビデオは、非公式で魅力的なビジュアルスタイルで、人気のある背景音楽を取り入れたテンポの速いものにします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なビジュアルを提供し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的に活気あるビデオを作成します。
新入社員を対象にした60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発し、チームと会社の文化を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは、温かく、情報豊かで、親しみやすいもので、チームの紹介と会社の価値観を特徴とし、柔らかく励みになる音楽を背景にします。HeyGenを多用途なビデオメーカーとして使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでグローバルなリーチを確保し、ボイスオーバー生成を通じて一貫した明確な歓迎メッセージを提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームビルディングビデオメーカーの使い方

直感的なAIツールを使用して、組織内の士気と協力を高めるために、魅力的でプロフェッショナルなチームビルディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
魅力的なプロジェクトのために設計されたさまざまなプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選んで、チームビルディングビデオを始めましょう。これらはプロジェクトの迅速で簡単な出発点を提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
インパクトのあるビジュアルでビデオを充実させます。チームの写真やクリップを統合するか、リアルな「AIアバター」を使用してメッセージを伝えるユニークなプレゼンターを作成します。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
チームの独自の精神を反映するようにビデオをパーソナライズします。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、会社のロゴと色を適用し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
生成して共有する
作成を最終化し、共有準備が整った高品質のプロフェッショナルビデオを制作します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」などの機能を利用して、あらゆるプラットフォームにビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内の知識共有を効率化する

社内トレーニング、ベストプラクティス、または従業員のオンボーディングのために、魅力的なAI駆動のコンテンツを迅速に開発し、チームを教育し、つなげます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームのためのプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、使いやすいAIビデオツールとさまざまなビデオテンプレートを通じてビデオ作成を簡素化します。これにより、チームはチームビルディングと協力に特化した魅力的でプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。

HeyGenにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはビデオをカスタマイズするための豊富なオプションを提供し、ユーザーが自分の写真やクリップを統合し、広範なオーディオライブラリを利用し、ドラッグアンドドロップエディターを活用できます。これにより、独自のソーシャルメディアビデオやチームビデオデモを制作するためのクリエイティブなコントロールが可能になります。

HeyGenはビデオでAIアバターの使用をサポートしていますか？

はい、HeyGenは従来の撮影要件なしでプロフェッショナルなビデオを強化する高度なAIアバターを提供します。これらのAIアバターは、従業員のオンボーディングビデオや社内コミュニケーションに非常に効果的で、士気と協力を高めます。

HeyGenはスクリーン録画を含むさまざまなタイプのビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なビデオメーカーとして機能し、従来のビデオ作成だけでなく、プロジェクトにスクリーン録画を直接組み込むこともサポートしています。これにより、プレゼンテーションから詳細なチームビルディングコンテンツまで、包括的なプロフェッショナルビデオを作成できます。