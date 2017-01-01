チームブリーフィングビデオメーカー：内部コミュニケーションを効率化
プロフェッショナルなブリーフィングを簡単に作成できる事前デザインされたテンプレートを使用して、魅力的な内部コミュニケーションビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいワークフロープロセスを説明するために、すべてのオペレーションスタッフを対象とした60秒の情報提供ビデオを開発してください。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、ステップバイステップのグラフィックスとシンプルな背景音楽を使用して理解しやすくします。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、アクセシビリティを向上させ、重要な手順を強調し、効果的な説明ビデオメーカーにします。
全社向けの30秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを制作し、週次の更新情報を提供し、チームの協力を促進します。このビデオは、フレンドリーでモダンなビジュアル美学を持ち、軽快な背景音楽と魅力的なビジュアルを備え、ポジティブな企業文化を促進します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルで温かみのあるナレーションを迅速に追加し、内部コミュニケーションビデオを効率化します。
クロスファンクショナルなプロジェクトチームを対象にした90秒のインスパイアリングなビデオメーカーのプロジェクトキックオフビデオを作成し、目標と成果物を概説します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでダイナミックかつインスパイアリングであり、メディアライブラリから関連するストック映像と高揚感のあるインストゥルメンタル音楽を組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、洗練されたインパクトのあるイントロダクションを迅速に組み立て、プロジェクトの強力なトーンを設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、豊富な事前デザインされたテンプレートを使用して、内部チームが高品質な内部コミュニケーションビデオやチームブリーフィングビデオを迅速に制作できるようにし、メッセージングを効率化します。
HeyGenがオペレーションブリーフィングのための効果的なビデオメーカーである理由は何ですか？
高度なオペレーションブリーフィングビデオメーカーとして、HeyGenはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオなどのAIツールを活用して、魅力的なコンテンツを効率的に生成します。また、自動字幕とキャプションを追加することで、すべての内部チームに明確さを保証します。
HeyGenで作成したビデオを自社ブランドにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラーをビデオに組み込むことができます。また、広範なメディアライブラリと事前デザインされたテンプレートを利用して、ブランドに合った説明ビデオメーカーコンテンツを作成できます。
HeyGenはビデオプロジェクトのチームコラボレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはチームコラボレーションを促進するように設計されており、複数のユーザーがビデオプロジェクトにシームレスに取り組むことができます。また、スクリプトジェネレーターや画面録画機能などの機能を提供し、制作ワークフローを効率化します。