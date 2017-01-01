新製品の機能を紹介するために、内部営業チーム向けの45秒の魅力的なチームブリーフィングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、動的なテキストオーバーレイとクリーンなアニメーションを活用し、音声はエネルギッシュで明瞭なナレーションにしてください。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫性と魅力を持ってメッセージを伝え、すべての内部チームが最新情報を把握し、モチベーションを高めるようにします。

