チームブリーフィングビデオメーカー：内部コミュニケーションを効率化

プロフェッショナルなブリーフィングを簡単に作成できる事前デザインされたテンプレートを使用して、魅力的な内部コミュニケーションビデオを迅速に作成します。

新製品の機能を紹介するために、内部営業チーム向けの45秒の魅力的なチームブリーフィングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、動的なテキストオーバーレイとクリーンなアニメーションを活用し、音声はエネルギッシュで明瞭なナレーションにしてください。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫性と魅力を持ってメッセージを伝え、すべての内部チームが最新情報を把握し、モチベーションを高めるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいワークフロープロセスを説明するために、すべてのオペレーションスタッフを対象とした60秒の情報提供ビデオを開発してください。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを採用し、ステップバイステップのグラフィックスとシンプルな背景音楽を使用して理解しやすくします。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、アクセシビリティを向上させ、重要な手順を強調し、効果的な説明ビデオメーカーにします。
サンプルプロンプト2
全社向けの30秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを制作し、週次の更新情報を提供し、チームの協力を促進します。このビデオは、フレンドリーでモダンなビジュアル美学を持ち、軽快な背景音楽と魅力的なビジュアルを備え、ポジティブな企業文化を促進します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルで温かみのあるナレーションを迅速に追加し、内部コミュニケーションビデオを効率化します。
サンプルプロンプト3
クロスファンクショナルなプロジェクトチームを対象にした90秒のインスパイアリングなビデオメーカーのプロジェクトキックオフビデオを作成し、目標と成果物を概説します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでダイナミックかつインスパイアリングであり、メディアライブラリから関連するストック映像と高揚感のあるインストゥルメンタル音楽を組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、洗練されたインパクトのあるイントロダクションを迅速に組み立て、プロジェクトの強力なトーンを設定します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チームブリーフィングビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的な内部コミュニケーションビデオを簡単に作成し、チームをプロフェッショナルに情報共有し、整合させます。

1
Step 1
テンプレートを選択またはスクリプトを開始
事前デザインされたテンプレートから選択してチームブリーフィングビデオを迅速に開始するか、自分のスクリプトを入力してカスタムコンテンツをゼロから作成します。
2
Step 2
AIアバターを追加
AIアバターを統合してメッセージを伝え、内部コミュニケーションに一貫性とプロフェッショナルな顔を提供します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを適用
ボイスオーバー生成を利用してスクリプトを生き生きとさせ、ブランディングコントロールでビデオをカスタマイズし、会社のビジュアルアイデンティティを維持します。
4
Step 4
字幕付きでエクスポート
自動的に字幕とキャプションを追加して、ブリーフィングをアクセスしやすく明確にし、洗練されたビデオをシームレスに配信するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なリーダーシップコミュニケーションを提供

AIビデオを使用して説得力のあるリーダーシップの更新情報やモチベーションメッセージを作成し、チームの整合性を強化し、ポジティブな職場環境を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、豊富な事前デザインされたテンプレートを使用して、内部チームが高品質な内部コミュニケーションビデオやチームブリーフィングビデオを迅速に制作できるようにし、メッセージングを効率化します。

HeyGenがオペレーションブリーフィングのための効果的なビデオメーカーである理由は何ですか？

高度なオペレーションブリーフィングビデオメーカーとして、HeyGenはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオなどのAIツールを活用して、魅力的なコンテンツを効率的に生成します。また、自動字幕とキャプションを追加することで、すべての内部チームに明確さを保証します。

HeyGenで作成したビデオを自社ブランドにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラーをビデオに組み込むことができます。また、広範なメディアライブラリと事前デザインされたテンプレートを利用して、ブランドに合った説明ビデオメーカーコンテンツを作成できます。

HeyGenはビデオプロジェクトのチームコラボレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはチームコラボレーションを促進するように設計されており、複数のユーザーがビデオプロジェクトにシームレスに取り組むことができます。また、スクリプトジェネレーターや画面録画機能などの機能を提供し、制作ワークフローを効率化します。