チーム発表ビデオメーカー: 魅力的な更新を作成

プロがデザインしたテンプレートを使用して、魅力的なチーム発表を迅速にデザインします。

新しいチームメイトを全社のメンバーに紹介するための45秒の温かく歓迎するチーム発表ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターと音声生成を活用し、彼らの役割と経験を強調するシンプルなグラフィックを視覚的に組み込み、親しみやすくプロフェッショナルなトーンを演出します。

部門長やプロジェクト関係者向けに、60秒のエネルギッシュで情報豊富な社内製品発表ビデオを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、現代的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックで主要機能を紹介し、ダイナミックな発表ビデオに最適です。
会社の重要なマイルストーンを全社および外部パートナーと共有するための30秒の高揚感あふれる祝賀ビデオを制作してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用してダイナミックなテキストアニメーションを作成し、自動字幕/キャプションで明確に伝え、インスピレーションを与えるメッセージを伝えます。
全社員に重要なポリシーの更新やリマインダーを伝えるための50秒の明確で簡潔なビデオをデザインしてください。AIアバターを使用して、権威あるが親しみやすいトーンでメッセージを伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームでアクセス可能にし、効率的な発表ビデオ作成プロセスを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム発表ビデオメーカーの使い方

印象的なビジュアルから魅力的なストーリーまで、簡単にチーム発表を作成し、組織全体に強力にメッセージを伝えます。

Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトを作成または貼り付け、スクリプトからのテキスト動画機能を活用して、発表のためのダイナミックなシーンを生成します。
Step 2
ビジュアル要素を追加
リアルなAIアバターを追加して発表をナレーションし、チームにとってより魅力的なものにします。
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してビデオの外観をカスタマイズし、発表が会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
Step 4
最終発表をエクスポート
自動字幕/キャプションを有効にして最大のリーチとアクセシビリティを確保し、配布用に必要な形式で洗練されたビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な社内コミュニケーションクリップ

社内発表のための魅力的なビデオクリップを迅速に生成し、チームが情報を得てつながりを保つことを確実にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチーム発表ビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターを使用して、魅力的なチーム発表ビデオの作成プロセスを簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、テキストを瞬時にビデオに変換し、リアルなAIアバターを使って効果的にメッセージを伝えることができます。

HeyGenはプロモーションビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をプロモーションビデオに統合することができます。カスタマイズ可能なテンプレートとストック写真、ビデオ、音楽へのアクセスにより、コンテンツは常にブランドアイデンティティに一致します。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに高品質の発表ビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、高品質の発表ビデオを生成し、ソーシャルメディアやその他のチャネルで共有する準備が整っています。自動字幕やキャプション、アスペクト比のリサイズなどの機能を含み、メッセージがどこでも完璧に伝わるようにします。

HeyGenのAIアバターと音声オーバーはどのようにビデオ発表を強化しますか？

HeyGenの高度なAIアバターと音声オーバー生成は、シンプルなテキストをダイナミックなビデオ発表に変換します。これにより、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを作成し、従来の撮影にかかる時間とリソースを節約できます。