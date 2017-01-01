技術リーダーやプロジェクトマネージャー向けに、HeyGenが強力なチームアライメントビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、画面共有と画面上のデータビジュアライゼーションを組み合わせ、自信に満ちた明瞭なAIボイスオーバーを補完します。このビデオは、AIアバターのシームレスな統合を示し、複雑な技術的更新をパーソナライズし、すべてのエンジニアリングチームが同じページにいることを保証します。

ビデオを生成