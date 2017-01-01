ティーチングビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを瞬時に作成

AIボイスオーバーを使用して影響力のある教育ビデオをデザインし、すべての学生に明確さとエンゲージメントを保証します。

若い学習者向けに作られた、45秒の活気ある教育ビデオを想像してください。フレンドリーなAIアバターが楽しい科学実験を案内します。ビジュアルスタイルは明るくアニメーション化され、元気で励ましの声でナレーションが生成され、小学生にとって複雑なトピックを簡単に理解できるようにします。教育ビデオメーカーに最適です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい業界規制を理解する必要がある成人専門家を対象とした、60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発します。データを提示するために、クリーンでインフォグラフィックスタイルのテンプレートとシーンを利用し、スクリプトからテキストをビデオに変換して生成された落ち着いた権威ある声で、明確さと簡潔さを確保します。教育コンテンツ作成の例としてのこのティーチングビデオジェネレーターに最適です。
サンプルプロンプト2
アニメーションビデオの効果を示すために、中級言語学習者を対象とした30秒のダイナミックなクリップをデザインします。ビデオはインタラクティブなアニメーションシーンと明確な音声対話を使用し、正確な字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルで強化され、魅力的な教育コンテンツ作成体験を作り出します。
サンプルプロンプト3
忙しい教育者のための迅速で影響力のあるプロフェッショナル開発の必要性に応えるために、魅力的な15秒のショートビデオを作成します。この作品は、効率的な教育コンテンツ作成に焦点を当て、インスピレーションを与えるビジュアルスタイルとテンポの速いカット、そしてモチベーションを高める声を特徴とし、簡潔なスクリプトをビデオ生成に変換して行動可能なアドバイスを提供し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、強力なティーチングビデオジェネレーターを具現化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ティーチングビデオジェネレーターの使い方

教育者と学生のために学習を簡素化するために設計されたAIパワードツールで、教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツをHeyGenに直接貼り付けて、テキストからビデオへの生成を活用し、レッスンの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、レッスンを視覚的に表現し、学生にとってより魅力的な教育ビデオを作成します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
スクリプトに自然な音声のAIボイスオーバーを生成し、教育ビデオの明確で一貫したナレーションを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕付きで教育ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、教育者と学生を引き付ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

.

複雑なテーマを簡単に理解できるビデオレッスンに変換し、学生にとって高度なトピックをアクセスしやすく理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenは教育者と学生のために魅力的な教育ビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは強力な「教育ビデオメーカー」として機能し、「教育者と学生」が簡単に魅力的な「教育コンテンツ作成」を行えるようにします。ユーザーは事前に構築された「テンプレート」と「AIアバター」を活用して「アニメーションビデオ」を実現し、学習体験を向上させます。

HeyGenで生成されたアニメーションビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは「ビデオのカスタマイズ」を可能にする広範なオプションを提供し、ユーザーが「ストック写真とビデオ」や多様な「音楽ライブラリ」を組み込むことができます。私たちの「オンラインビデオエディター」は、すべてのコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールもサポートしています。

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してスクリプトをアニメーションビデオに簡単に変換できますか？

もちろんです。HeyGenは「テキストからビデオへのジェネレーター」として優れており、「スクリプトからビデオ生成」をシームレスに行えます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」が自然な音声の「AIボイスオーバー」を備えた高品質の「アニメーションビデオ」を生成します。

HeyGenは生成されたビデオにAIアバターと自動字幕の統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenはユーザーが「ティーチングビデオジェネレーター」プロジェクトにリアルな「AIアバター」を含めることを可能にし、自動「字幕」でアクセシビリティを向上させます。これにより、「教育ビデオメーカー」コンテンツが視覚的に魅力的で、より広い視聴者にとって理解しやすくなります。