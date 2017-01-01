教育補助ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを迅速に作成

スクリプトを直接アニメーション教育ビデオに変換して、魅力的な教育補助を簡単に作成します。

大学生向けに量子もつれの原理を説明する60秒のAI教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されたアニメーション教育ビデオで、抽象的なグラフィックとスムーズなトランジションを取り入れ、正確で権威あるナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報を提示し、クリアな音声を生成するための音声生成機能を利用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

忙しいソフトウェアユーザーやプロフェッショナルを対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを作成し、生産性アプリケーションの新機能を紹介してください。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトと素早いシーンチェンジを特徴とし、エネルギッシュで親しみやすいナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してコンテンツ作成を効率化し、正確な字幕/キャプションを提供してアクセシビリティを確保してください。
新しいスマートホームデバイスのユニークな利点を示す30秒の魅力的な教育補助ビデオを制作してください。美的感覚は明るく陽気で、鮮やかなカスタムビデオテンプレートとキャッチーなバックグラウンドミュージックトラックを特徴とし、鮮明な製品ショットを含めてください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用して魅力的なビジュアルストーリーを迅速に構築し、高品質な製品Bロールのためにメディアライブラリ/ストックサポートを利用してください。
DIY愛好家を対象に、特定の家庭用設備の設置プロセスを詳述する90秒の情報豊富な「ハウツー」教育ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で直接的であり、専門家のトーキングヘッドとステップバイステップのビジュアルデモンストレーションを組み合わせ、実用的で安心感のあるトーンで提示してください。HeyGenのAIアバターを活用して知識豊富なインストラクターとして機能させ、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育補助ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換します。魅力的な教育補助を迅速かつ効率的に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツまたはスクリプトを貼り付けて開始します。AIがテキストを視覚的なレッスンに変換し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して基盤を形成します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
多様な「AIアバター」から選択するか、自分のメディアをアップロードして、教育補助を個別化し、レッスンを生き生きとさせます。
3
Step 3
リアルなナレーションを追加
プロフェッショナルで自然なナレーションでビデオを強化します。さまざまな「リアルなAIボイス」から選択し、「音声生成」機能を利用してメッセージを完璧に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
同期された音声とビジュアルでビデオを完成させ、アクセシビリティのためにオプションの「字幕/キャプション」を追加し、希望の形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントと保持を向上

HeyGenを使用してダイナミックなAI教育ビデオを生成し、学習者のエンゲージメントを大幅に向上させ、あらゆるトレーニングプログラムでの知識保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトを魅力的なAI教育ビデオに簡単に変換できるようにします。リアルなAIボイスを活用し、AIアバターをカスタマイズしてコンテンツをダイナミックに提示し、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenは魅力的なアニメーション教育ビデオの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的な教育ビデオメーカーであり、魅力的なアニメーション教育ビデオや説明ビデオを制作することができます。カスタムビデオテンプレートを利用し、AIビジュアルを組み込み、さまざまなトーキングヘッドから選択して、教育コンテンツを非常に魅力的で視覚的に魅力的にします。

HeyGenはビデオの明確さとプロフェッショナリズムを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、明確でプロフェッショナルな出力を提供するための強力な機能を提供し、ビデオ作成ソフトウェアの体験を向上させます。正確な字幕を自動生成し、さまざまなリアルなAIボイスから選択して完璧なナレーションを作成し、メッセージを効果的に伝えます。

HeyGenで教育補助ビデオをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenは効率性を重視して設計されており、優れた教育補助ビデオジェネレーターです。シンプルなスクリプトからビデオへのプロセスを使用して高品質のビデオを迅速に作成し、事前にデザインされたカスタムビデオテンプレートを使用して生産を加速し、品質を損なうことなく作成できます。