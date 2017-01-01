教師向けビデオジェネレーター：魅力的な授業を迅速に作成

授業スクリプトをダイナミックな教育ビデオに瞬時に変換し、制作時間を大幅に節約します。

新しい教育者がAIツールを探求するために、AIビデオジェネレーターがどのようにコンテンツ作成を簡素化するかを示す1分間の紹介ビデオが必要です。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルと、明るく親しみやすいAIのナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える簡単さを強調し、忙しい教師のための直感的なインターフェースを紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンライン授業を強化したい経験豊富な教師には、ダイナミックな90秒の教育ビデオが必要です。そのビジュアルスタイルは魅力的でプロフェッショナルであり、主なプレゼンターとしてアニメーションAIアバターを目立たせるべきです。このAI教育ビデオメーカーの体験は、HeyGenのAIアバターがどのように授業を生き生きとさせ、複雑なトピックをより理解しやすく、インタラクティブにするかを示します。
サンプルプロンプト2
時間に追われるインストラクター向けに、迅速にコンテンツを作成するための45秒のチュートリアルビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で簡潔であり、プロフェッショナルな外観を持つ事前デザインのテンプレートと明確で権威ある声を活用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが、教師がタイトなスケジュールでも高品質なビデオを迅速に制作できることを示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターと教育者がより広いリーチを目指すために、AI音声ジェネレーターを効果的に活用する2分間のオンライン教育ビデオが必要です。ビジュアルスタイルはダイナミックでわかりやすく、最大の理解を得るために画面上のキャプションの同期に強く焦点を当てるべきです。このビデオは、HeyGenの自動字幕/キャプション機能が、学習の好みに関係なく、オンライン教育ビデオをより広い視聴者にアクセス可能にする方法を力強く示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教師向けビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールでテキストをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、教師に最適な魅力的な教育ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを入力または貼り付けて開始します。スクリプトからビデオへの変換機能により、スクリプトがビデオの基盤に瞬時に変わり、ワークフローを効率化します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまなビデオテンプレートから選び、シーンをカスタマイズします。AIアバターを統合して授業をプレゼンテーションし、カメラに映ることなく魅力的なビジュアルを提供します。
3
Step 3
音声を追加して仕上げ
AI音声ジェネレーターを利用して、ビデオに明瞭なナレーションを提供し、プロフェッショナルな音声品質を確保します。さらに、アクセシビリティとエンゲージメントのために字幕/キャプションを追加してコンテンツを強化します。
4
Step 4
エクスポートと配信
最後に、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して完成した教育ビデオをエクスポートし、さまざまなプラットフォームに適した形式にします。授業は今、世界中の学生と共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な教育コンテンツを制作

.

ソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けに、知識を簡単に共有し、コースを促進するための魅力的な短い教育ビデオやクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenは教師のための教育ビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、教師がシンプルなスクリプトを洗練された教育ビデオに簡単に変換できるようにします。このスクリプトからビデオへの変換プロセスは、コンテンツ開発を効率化し、効果的な教育ビデオメーカーとなります。

HeyGenはオンライン教育ビデオのためにリアルなAIアバターと音声を生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとAI音声ジェネレーター機能を備えており、教師が魅力的で個性的なオンライン教育ビデオを作成できるようにします。さまざまなアニメーションビデオから選択して、授業を生き生きとさせることができます。

HeyGenは教師のビデオをカスタマイズし、強化するためのどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートや豊富なストック写真とビデオのライブラリを含む強力なビデオ編集ツールを提供しています。これらのリソースは、教師がコンテンツをカスタマイズするのを助け、効果的なビデオメーカーとなります。

HeyGenは教育コンテンツのアクセシビリティを向上させるための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは作成したすべての教育ビデオに自動的に字幕とキャプションを提供し、アクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、貴重なコンテンツがすべての学生に効果的に届き、役立つことを保証します。