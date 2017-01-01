授業ノートを素早く45秒のダイナミックなビデオチュートリアルに変換することを想像してください。忙しい教師が時間を節約するのに最適です。この活気あるビデオは、親しみやすいAIアバターと明瞭でプロフェッショナルなナレーションを特徴としており、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、学生を瞬時に引き込む魅力的な教育コンテンツの作成をどのように簡素化するかを示しています。

