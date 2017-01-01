教師チュートリアルジェネレーター：授業を素早く作成
ユニークでカスタマイズ可能な教育資料を作成する時間を節約。スクリプトからテキスト-to-ビデオで魅力的なビデオチュートリアルを簡単に作成。
カスタマイズ可能な機能を重視する教育者向けに、魅力的な60秒のプレゼンテーションやユニークな授業計画を簡単に作成する方法を発見してください。この視覚的に魅力的で明るいビデオは、プロフェッショナルなナレーションと多様なテンプレート＆シーンで強化されており、HeyGenの力があなたの教育資料を生き生きとさせ、すべての学生が関心を持ち続けることを保証します。
教室を革新する準備はできていますか？HeyGenが教師にユニークな授業や活動シートを生成する力を与え、学生の理解を深める方法を示す魅力的な30秒のビデオを制作してください。このダイナミックなビデオは、表現力豊かなAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用しており、教育者が視覚的に素晴らしく、非常に効果的な教育資料を作成するようにインスパイアします。
クイズや活動シートに焦点を当てた実用的な50秒のガイドで、補足リソースを迅速に作成する方法を学びましょう。この情報豊富なビデオは、正確な字幕/キャプションを備え、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、アイデアをアクセス可能で効果的な教育コンテンツに変換するシームレスなプロセスを示し、教育のワークフローをより効率的にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教師が教育資料を作成する時間をどのように節約できますか？
HeyGenはAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、テキストを魅力的なビデオレッスンに迅速に変換することで、教師がプレゼンテーションやその他の教育資料を作成する時間を大幅に削減し、教育者が学生により多くの時間を割けるようにします。
HeyGenは授業計画や教師チュートリアルジェネレーターとして機能しますか？
はい、HeyGenは強力な教師チュートリアルおよび授業計画ジェネレーターとして機能し、教育者がカスタマイズ可能な機能を備えたユニークな授業を作成できるようにします。教師は既存のテンプレートを利用したり、PowerPointやGoogleスライドなどの独自の資料をアップロードして、AI編集で強化することができます。
HeyGenは多様な学生のニーズと差別化をどのようにサポートしますか？
HeyGenは自動字幕や翻訳機能などの機能を通じて、多様な学生のニーズをサポートし、教育資料をより広い受け手にアクセス可能にします。教師はコンテンツを簡単にカスタマイズし、補足的な活動シートを作成することで、ビデオレッスンを差別化することもできます。
HeyGenは教育者がビデオプレゼンテーションを作成する際にどのようなカスタマイズ可能な機能を提供しますか？
HeyGenは教育者向けに広範なカスタマイズ可能な機能を提供しており、堅牢なスライドエディターとAI編集ツールを使用してビデオプレゼンテーションを完璧に仕上げることができます。教師はブランディングコントロールを組み込んだり、豊富なメディアライブラリを利用したり、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオをリサイズすることで、洗練されたプロフェッショナルな外観を確保できます。