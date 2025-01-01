教師リソース動画メーカー: 魅力的な授業を素早く作成
迅速でアクセス可能な学習動画で教育を強化しましょう。HeyGenのAIアバターを使用して授業を生き生きとさせ、時間を節約しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「教材作成」を向上させたい教育者を対象とした60秒のプロフェッショナルな指導動画を開発します。ビジュアルスタイルは洗練されており、動的なテキストオーバーレイとクリーンなグラフィックが特徴で、明確で権威あるナレーションがバックアップします。核心メッセージは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能がどのように授業計画を洗練された動画コンテンツに変えるかを強調し、複雑な科目を簡単に理解できる学習モジュールに変えることです。
「動画作成」に不慣れな教師を対象とした30秒の簡潔なチュートリアル動画を制作し、HeyGenが学生のために「アクセス可能な学習」を促進する方法を強調します。ビジュアルスタイルはシンプルで励みになるもので、HeyGenインターフェースの簡単でわかりやすい画面録画を使用し、親しみやすくサポートするナレーターが伴います。この動画は、すべての学生がコンテンツに簡単に参加できるようにするための「字幕/キャプション」の利点を明確に示すべきです。
学校の管理者や部門長が強力な「教師リソース動画メーカー」を評価するための50秒の洗練された概要動画を作成します。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルで信頼性があり、高品質の「AIアバター」が自信を持って重要な情報を提示し、心地よい背景音楽が補完します。この動画は、HeyGenのプロフェッショナルなプレゼンテーション能力が学校全体のコミュニケーションやプロフェッショナル開発のニーズをどのように向上させるかを効果的に示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教師が魅力的な教育動画を作成するのを助けますか？
HeyGenは教師が効率的に教育動画を作成できるようにし、教材作成を簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を使用して、魅力的な教育動画を迅速に制作し、アクセス可能な学習を強化し、貴重な時間を節約します。
HeyGenは動画作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは強力なAI動画ジェネレーターであり、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使用してプロフェッショナルな動画に変換します。これにより、動画作成プロセスが大幅にスピードアップし、複雑な制作にかかる時間を節約できます。
HeyGenは豊富な教育コンテンツのためのリソースを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なメディアライブラリと多様なテンプレートを備えた豊富な教育コンテンツをサポートしています。このウェブベースのツールは、ストック写真や動画の簡単な統合を可能にし、動的な教材の作成を支援します。
教師はHeyGenで簡単に動画コンテンツを編集できますか？
もちろんです。HeyGenはテキストを使用して動画を簡単に編集できるようにし、スクリプトの迅速な修正と字幕の自動生成を可能にします。直感的なインターフェースは効率的な動画作成をサポートし、教師がコンテンツを簡単に洗練できるようにします。