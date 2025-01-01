教師向けリソースビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを迅速に作成

レッスンプランを魅力的なビデオベースのレッスンに数分で変換し、スクリプトからの高度なテキストからビデオ機能を活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生を対象にした45秒の指導クリップを開発し、「AIアバター」を使用して「学校向けビデオ作成」をどのように楽しくできるかを示しながら、歴史プロジェクトを案内してください。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミックであり、自信に満ちた明確なAIアバターが複雑な概念を説明します。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」の力を強調し、プロジェクトを生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
大学教授向けに30秒のプロモーション作品を制作し、高品質の「人間のようなナレーション」を使用して「ビデオベースのレッスン」を作成する効率性を示してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、重要なポイントを強調するために微妙なモーショングラフィックスを使用し、洗練されたナレーションが利点を語ります。このビデオは特にHeyGenの「ナレーション生成」機能に焦点を当てています。
サンプルプロンプト3
オンラインコースクリエイター向けに50秒のチュートリアルを考案し、「AIテキストからビデオ」技術を使用して書かれたコンテンツを魅力的な「アニメーション教育ビデオ」に変換する方法を示してください。ビジュアルスタイルは、複雑なトピックを簡素化する明確で魅力的なアニメーショングラフィックスを特徴とし、スクリプトから直接派生した簡潔で事実に基づいたナレーションを補完します。このプロンプトは、HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を強調し、効率的な制作を実現します。
教師向けリソースビデオジェネレーターの使い方

教育者向けに設計されたAI駆動ツールで、教育コンテンツを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換します。

Step 1
スクリプトを貼り付ける
教育コンテンツやレッスンプランを貼り付けて開始します。「AIテキストからビデオ」機能が瞬時にビデオスクリプトを生成し、貴重な時間を節約します。
Step 2
AIアバターと声を選択
あなたやテーマを表現するために多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。外見をカスタマイズし、自然なナレーションを選んで効果的にレッスンを届けます。
Step 3
ビジュアルとカスタマイズを追加
プロフェッショナルな背景やライブラリからのメディアを使用してビデオを強化するか、自分のものをアップロードします。「事前作成済みテンプレート」を利用してシーンを迅速に組み立て、学生にとって視覚的に魅力的なコンテンツを作成します。
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
教育ビデオが完璧になったら、希望のアスペクト比で「エクスポート」します。新しい「学校向けビデオ作成」は、学生と共有する準備が整い、アクセスしやすい学習を促進します。

使用例

カリキュラムコンテンツをアニメーション化

歴史的な出来事のような複雑なトピックや抽象的な概念を、学生の理解を深めるために生き生きとした魅力的なアニメーション教育ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenは教師のために教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的な教育ビデオメーカーとして機能し、教師が魅力的なビデオベースのレッスンを迅速に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、AIアバターと事前作成済みテンプレートを使用してテキストをビデオに変換することで、教育者の時間を大幅に節約します。

HeyGenはテキストだけからAI駆動のビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはAIビデオジェネレーターとして優れており、スクリプトをAIテキストからビデオ技術を使用してダイナミックなビデオに変換します。さまざまなAIアバターを選択し、人間のようなナレーションを瞬時に生成して、コンテンツを生き生きとさせることができます。

HeyGenはビデオを通じて学習をよりアクセスしやすくするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、アニメーション教育ビデオに自動字幕や人間のようなナレーションなどの機能を提供することで、アクセスしやすい学習を強化します。オンラインツールとして、さまざまなプラットフォームで多様な視聴者に効果的にビデオ作品を届けることを保証します。

HeyGenを使用して教育ビデオコンテンツをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenはAIビデオエディターを通じて強力なカスタマイズを提供し、ビデオ作成のあらゆる側面を個別化できます。事前作成済みテンプレートを利用し、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールで統合し、豊富なメディアライブラリにアクセスして教育ビデオをカスタマイズできます。