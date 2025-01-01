教師レッスンイントロビデオメーカー：魅力的なレッスンを素早く作成

プロフェッショナルなテンプレートで生徒と教師のための魅力的なイントロを作成し、あなたの教育スタイルを向上させます。

152/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の生徒向けに、複雑なトピックを解説するための45秒の教育ビデオを構想してください。明確で情報豊かなビジュアルアプローチとプロフェッショナルなナレーションを組み合わせ、HeyGenの正確なナレーション生成機能を大いに活用します。
サンプルプロンプト2
オンラインスクールの幼い学習者向けに、遊び心のある60秒のイントロビデオを開発してください。この作品は、シンプルなアニメーションを特徴とするカラフルでダイナミックなビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのAIアバターを活用して親しみやすいキャラクターを紹介し、小学生をあなたの教育スタイルで魅了します。
サンプルプロンプト3
大学生や成人学習者に最適な洗練された30秒の教師紹介ビデオを想像してください。落ち着いたプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴うミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コース概要を効率的に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教師レッスンイントロビデオメーカーの使い方

簡単に魅力的でプロフェッショナルな紹介ビデオを作成し、最初のフレームから生徒を魅了します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選ぶか、レッスンスクリプトを入力してHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、教師紹介ビデオを始めましょう。これが魅力的なイントロの基盤を築きます。
2
Step 2
あなたの独自のタッチを加える
あなたの教育スタイルに合ったAIアバターでビデオをパーソナライズするか、自分のメディアを使用します。豊富なメディアライブラリからのダイナミックなビジュアルで明確さとエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ダイナミックなナレーションを生成する
ナレーション生成機能を使用して、イントロビデオにプロフェッショナルなサウンドを与えます。さまざまな声から選び、イントロビデオメーカーのニーズに完璧にマッチするようにし、明確で魅力的な配信を確保します。
4
Step 4
レッスンイントロをエクスポートして共有する
完成したら、簡単にプロフェッショナルなイントロビデオをさまざまなプラットフォームでアップロードして共有できます。あなたの魅力的な教師レッスンイントロビデオメーカーの作品は、生徒を魅了する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなイントロビデオを迅速に作成

.

教師は、AIを使用して洗練されたプロフェッショナルなレッスンイントロと教師イントロビデオを迅速に生成し、貴重な時間を節約します。

background image

よくある質問

教師はどのようにして魅力的なイントロビデオを素早く作成できますか？

HeyGenは、さまざまな「教師イントロテンプレート」を備えたプロフェッショナルなAIビデオメーカーを提供しており、教育者が簡単に魅力的な「教師紹介ビデオ」を作成できます。ドラッグ＆ドロップエディターを利用して、数分で魅力的なイントロを作成し、あなたの独自の教育スタイルを強化します。

HeyGenは教育ビデオメーカーとしてどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIテキスト-to-ビデオ技術と強力なテキスト-to-スピーチジェネレーターを活用した強力な教育ビデオメーカーです。これにより、スクリプトをダイナミックなビデオに変換し、教師やオンラインスクールにとって効率的なビデオエディターとなります。

自分の教育スタイルを反映した教師レッスンイントロビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとAIアバターを使用して「教師レッスンイントロビデオ」を完全にカスタマイズする力を教師に提供します。これにより、あなたの紹介ビデオがあなたの独自の教育スタイルを完璧に反映し、生徒にとって魅力的な体験を作り出します。

AI生成された教師紹介ビデオを生徒とどのように共有しますか？

HeyGenでビデオ作成を完了したら、簡単にエクスポートして「アップロードと共有」を直接行うことができます。HeyGenは、さまざまなプラットフォームを通じて魅力的なコンテンツを生徒に届けるのを簡単にします。