魅力的なコンテンツのための教師紹介ビデオメーカー

数分で魅力的な教育ビデオイントロを作成。強力なAIアバターを活用して、個性的でプロフェッショナルな歓迎を簡単に作成します。

45秒の「教師紹介ビデオメーカー」プロジェクトを想像してください。小学校の教師が新しい生徒とその保護者に向けて自己紹介とクラスの期待を伝える内容です。ビデオは明るい色彩と親しみやすいテキストを用いた温かく歓迎的なビジュアルスタイルで、元気で励みになる音楽が流れます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、教師の親しみやすくプロフェッショナルなデジタル表現を作成し、一貫したアプローチを確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校の科学の授業で光合成のような複雑な概念を説明するための60秒の「教育ビデオメーカー」を開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でグラフィックに富み、明確な図表とアニメーションを使用し、簡潔で理解しやすいナレーションを組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、関連する科学的ビジュアルや映像を簡単に統合し、理解と視覚的魅力を高めます。
サンプルプロンプト2
大学の講師が新しいオンラインコースモジュールを学生に紹介するための30秒の「教育イントロ」ビデオを制作してください。このビデオは洗練された学術的なビジュアル美学を必要とし、クリーンなタイポグラフィと控えめな背景アニメーションを組み合わせ、落ち着いた権威あるナレーションで補完されます。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して重要なポイントや用語を表示し、アクセシビリティと重要なポイントを強化します。
サンプルプロンプト3
オンライン語学講師のための20秒の「イントロビデオメーカー」を作成し、新しい学習者を引き付けることを目指します。講師の教え方と個性を紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで個性的であり、素早いカット、多様な文化的イメージ、熱意あるトーンの声を特徴とします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、講師のユニークなアプローチと言語への情熱を捉えたプロフェッショナルで魅力的なシーケンスを迅速に組み立てます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教師紹介ビデオメーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルな教師紹介ビデオを簡単に作成。直感的なツールと魅力的なビジュアルで生徒に温かい歓迎を。

1
Step 1
テンプレートを選択
教育コンテンツに特化したプロフェッショナルなデザインのテンプレートから選んで、イントロビデオを始めましょう。これにより、メッセージのクリエイティブな出発点が得られます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
自分の詳細、テキスト、ビジュアルで簡単にビデオをパーソナライズします。豊富なメディアライブラリを活用して、関連する画像やストック映像を組み込み、イントロをユニークにします。
3
Step 3
音声とグラフィックスで強化
スクリプトから自然な音声を生成して、紹介を生き生きとさせます。アニメーショングラフィックスや字幕を追加して、重要な情報を強調し、観客を引き込みます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
教師紹介が完璧になったら、希望のアスペクト比で高解像度のビデオを簡単にエクスポートします。完成した作品を生徒やプラットフォームに直接共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動的な科目紹介

.

AIを活用した動的なビデオストーリーテリングで複雑な科目を生き生きとさせ、学習を魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的な教師紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的な教師紹介ビデオを簡単に作成する力を提供します。豊富なメディアライブラリを活用し、アニメーショングラフィックスでカスタマイズし、プロフェッショナルなテンプレートを使用して、観客にとって魅力的な教育ビデオメーカー体験をデザインします。直感的なインターフェースにより、プロセスはスムーズでクリエイティブです。

HeyGenは教育イントロを魅力的にするためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenは、教育イントロを本当に際立たせるためのクリエイティブな機能を提供します。さまざまなテンプレートを探索し、ストック映像を組み込み、アニメーショングラフィックスを追加して、ブランドを完璧に反映するプロフェッショナルなビデオイントロを作成します。私たちのツールは、ストーリーテリングを強化するために設計されています。

ソフトウェアをダウンロードせずに高解像度のビデオイントロを簡単にデザインできますか？

はい、HeyGenはソフトウェアをダウンロードせずにブラウザから直接高解像度のビデオイントロをデザインすることができます。ドラッグ＆ドロップのインターフェースと豊富なテンプレートの選択により、作成プロセスが簡単になり、プロフェッショナルなビデオイントロを迅速に作成できます。完成した作品を簡単に共有できます。

HeyGenは動的なイントロビデオを作成するためにAIテキストからビデオを利用していますか？

もちろんです。HeyGenは最先端のAIテキストからビデオ技術を活用して、動的で魅力的なイントロビデオを作成するのを助けます。スクリプトを入力するだけで、私たちの高度なテキストからスピーチ生成器が自然な音声を生成し、ビジュアルとシームレスに統合して強力な教育ビデオを作成します。この革新的なアプローチはコンテンツを向上させます。