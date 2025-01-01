45秒の「教師紹介ビデオメーカー」プロジェクトを想像してください。小学校の教師が新しい生徒とその保護者に向けて自己紹介とクラスの期待を伝える内容です。ビデオは明るい色彩と親しみやすいテキストを用いた温かく歓迎的なビジュアルスタイルで、元気で励みになる音楽が流れます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、教師の親しみやすくプロフェッショナルなデジタル表現を作成し、一貫したアプローチを確保します。

ビデオを生成