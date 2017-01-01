教師指導動画メーカーで迅速に魅力的な授業を

AIアバターを使用して、教育者がプロフェッショナルな指導動画を作成できるようにします。

K-12の学生を対象にした45秒のアニメーション説明動画を想像してください。視覚的に鮮やかで楽しい雰囲気の中で、複雑な科学の概念を魅力的で熱意ある声で説明します。この「教育動画メーカー」シナリオでは、HeyGenのAIアバターを活用してキャラクターに命を吹き込み、若い学習者にとって学びを楽しくアクセスしやすいものにします。

サンプルプロンプト1
同僚の教育者向けに、新しい教室管理技術を紹介する30秒の簡潔な指導動画を作成します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた権威ある声を使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用したこの「指導動画メーカー」プロジェクトは、明確で実行可能なアドバイスを効率的に提供します。
サンプルプロンプト2
大学生や成人学習者向けに、挑戦的な歴史的出来事を分解する60秒の詳細な動画を開発します。洗練された情報グラフィックスと落ち着いた明瞭な声を使用します。この「テキストから動画作成」プロジェクトは、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を活用し、多様な学習スタイルに最大限の理解とアクセスを保証します。
サンプルプロンプト3
保護者や学校スタッフ向けに、重要なニュースや個別のフィードバックを共有する20秒の温かい情報更新を制作します。自然で会話的な声で補完された招待的なビジュアルスタイルです。この「教師指導動画メーカー」タスクは、HeyGenの高度なボイスオーバー生成によって簡単に強化され、リアルなAIボイスがつながりと明確さを促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

教師指導動画メーカーの使い方

AIを使って授業計画を魅力的でプロフェッショナルな指導動画に簡単に変換し、学生にとって学びやすく影響力のあるものにします。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まず、教育用スクリプトを入力します。HeyGenの「テキストから動画作成」機能を活用して、テキストを動的なビジュアルに変換し、授業を即座に実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
多様な「AIアバター」からあなたやあなたの機関を代表するものを選びます。外見をカスタマイズし、指導メッセージを伝えるのに適した声を選択します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
内蔵メディアライブラリから関連する画像、動画、音楽を使用して動画を強化します。ブランド管理を適用して、一貫した機関の外観と雰囲気を維持します。
4
Step 4
指導動画をエクスポートする
満足したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまな形式で高品質の指導動画を生成し、学生とシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習者にとって複雑な主題を明確にする

複雑な学術的概念を簡単に理解できる動画レッスンに変換し、すべての学生にとって挑戦的なトピックをアクセスしやすく魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育者が魅力的な指導動画を作成するのを助けますか？

HeyGenはAIアバターと包括的なテンプレートを活用することで、教育者が効率的な教育動画メーカーになることを可能にします。HeyGenを使用することで、高品質な指導動画の作成が簡素化され、多様な学習ニーズに最適なAI動画ジェネレーターとなります。

HeyGenがトレーニングコンテンツにとって効率的なAI動画プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAI動画プラットフォームとして機能し、L&Dチームやコンテンツクリエーターがプロフェッショナルなトレーニング動画を迅速に制作できるようにします。テキストから動画作成の機能とリアルなAIボイス、AIボイスオーバーを組み合わせることで、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGen内でAI生成コンテンツを自分の教育ニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはすべてのコンテンツクリエーターに広範なカスタマイズオプションを提供し、テキストで動画を編集し、多様なテンプレートを活用できます。これにより、アニメーション教育動画が特定の動画作成および教育要件に完全に一致することを保証します。

HeyGenの動画で使用されるAIアバターと声はどれほどリアルですか？

HeyGenは非常にリアルなAIアバターを特徴としており、選択可能な本物のリアルなAIボイスを提供します。これにより、教師指導動画メーカーの体験の質が向上します。この高度なAI動画ジェネレーターは、すべての動画作成プロジェクトにプロフェッショナルで魅力的な存在感を保証します。