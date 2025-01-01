究極の税レポートビデオメーカーソリューション

AIアバターを使用して、カスタム税レポートビデオで明確でプロフェッショナルな説明を提供し、クライアントの税シーズンを簡素化します。

小規模事業主を対象にした60秒のプロフェッショナルな説明動画を作成し、一般的な税控除を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、AIアバターが親しみやすい声で明確な洞察を提供します。この動画はHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、複雑な税情報を迅速に魅力的なチュートリアルに変えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
税準備に不慣れな個人向けに、スケジュールCの提出のような難しい概念を簡素化する90秒の魅力的なチュートリアルを開発します。ビジュアルにはアニメーションのグラフィックとシンプルなテキストオーバーレイを組み込み、明るい背景音楽と明確で励みになるナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成がこのプロセスをシームレスでアクセスしやすくするのに役立ちます。
サンプルプロンプト2
会計事務所のマーケティングチーム向けに、新しい税サービスを紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、さまざまなプロフェッショナルな設定で多様なAIアバターが交流する様子を特徴とし、自信に満ちた権威ある声で補完されます。HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、プラットフォーム全体でブランドの一貫性を確保します。
サンプルプロンプト3
税教育者とコンテンツクリエイター向けに、税シーズンの更新を迅速に作成する2分間の簡潔なビデオを制作します。画面上のテキストアニメーションと明確でエネルギッシュな声で主要な変更点を説明する、迅速で効率重視のビジュアルスタイルを採用します。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオの力を示し、迅速なコンテンツ生成を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

税レポートビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとアバターを使用して、複雑な税準備を魅力的でプロフェッショナルなビデオで簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、税レポートの内容やスクリプトをエディターに貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを瞬時にビジュアルストーリーボードに変換し、迅速なビデオ作成の基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリからプレゼンターを選びます。これらのリアルなデジタル代表者が税レポートをナレーションし、複雑な情報にプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
3
Step 3
強化を追加する
明確さとアクセス性のためにプロフェッショナルな字幕/キャプションを追加し、さまざまなAIボイスオーバーから選択します。背景音楽、画像、ブランド要素をカスタマイズして、会社のスタイルに合わせます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
税レポートビデオが完成したら、簡単にプレビューし、希望の形式でアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。プラットフォーム全体で明確で説得力のある税の洞察を共有し、オーディエンスの理解を簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア税のヒントを作成

.

ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高め、税分野での権威を確立するために、短くてインパクトのある税のヒントや更新を生成します。

background image

よくある質問

HeyGenは税説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して、スクリプトをビデオに簡単に変換します。この革新的なAIビデオツールは、プロフェッショナルなトーキングヘッドビデオコンテンツを迅速に作成し、複雑な税準備チュートリアルを簡素化します。

税ビデオ内のAIアバターやブランド要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドアイデンティティに合ったカスタムアバターを作成する力を提供します。また、ブランドコントロールと多用途なビデオテンプレートを活用して、貴社を真に表現するプロフェッショナルな税ビデオを制作できます。

多様なオーディエンスにリーチするためのHeyGenの技術的特徴は何ですか？

HeyGenはAIボイスオーバーのために複数の言語をサポートし、明確さのために自動的にキャプションを生成します。これにより、税レポートビデオメーカーのコンテンツが世界中でアクセス可能になります。ビデオファイルを簡単にダウンロードしたり、配信ニーズに合わせてさまざまな形式でエクスポートしたりできます。

HeyGenは魅力的なチュートリアルやソーシャルメディア共有に効果的なビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは複雑な情報を人間味のある形で伝える効果的なビデオメーカーとして設計されています。税準備を簡素化する魅力的なチュートリアルに最適です。高品質でプロフェッショナルなコンテンツを作成し、ソーシャルメディアでの共有に備えてリーチとクライアントエンゲージメントを向上させます。