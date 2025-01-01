税務準備ビデオメーカー: 魅力的な税務サービスビデオを作成

税シーズンに向けて高品質なプロモーションビデオを迅速に生成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用してAIで変換。

小規模事業主やフリーランサーを対象にした45秒のプロモーションビデオを作成し、効率的な税務準備サービスを強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーン、暖かみのあるトーンのグラフィックを使用し、明るく安心感のあるナレーションを加えます。HeyGenのAIアバターを活用して主要な利点を提示し、ナレーション生成で洗練されたフレンドリーな配信を行います。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若者が税シーズンを乗り切るためのクイック税務ヒントに焦点を当てた30秒のTikTokビデオをデザインします。ビデオはテンポが速く、鮮やかな色彩、エネルギッシュなカット、そしてミームのようなテキストオーバーレイを使用します。トレンディなバックグラウンドミュージックとエネルギッシュなナレーションがトーンを設定します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツを迅速に生成し、ソーシャルメディアプロモーションに最適なアスペクト比のリサイズを行います。
サンプルプロンプト2
一般の人々向けに60秒の説明ビデオを制作し、一般的な税控除や特定の税務サービスの提供を詳述します。ビジュアルスタイルは情報豊かで明確、魅力的なインフォグラフィックとスムーズなトランジションを使用し、フレンドリーなAIアバターがプレゼンテーションを行います。落ち着いた権威あるナレーションが視聴者を導きます。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを活用して効率的に作成し、アクセシビリティを確保するために字幕を含めます。
サンプルプロンプト3
信頼できる税務専門家を求める個人を対象にした45秒の魅力的な広告ビデオを開発し、クライアントの声や税務準備ビデオメーカーのユニークな利点を紹介します。ビジュアルスタイルは信頼性とプロフェッショナリズムを伝え、笑顔の人々や招待的なオフィスシーンを特徴とし、音声は誠実で励みになる音楽と温かいナレーションで構成されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質のビジュアルを提供し、プロフェッショナルなサウンドのためにナレーション生成を行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

税務準備ビデオメーカーの使い方

AIを使用してプロフェッショナルで魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
税務サービスビデオを始めるには、スクリプトを作成するか既存のテキストを貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能があなたの言葉を生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
幅広いプロフェッショナルビデオテンプレートから選択し、税務準備ビデオコンテンツを迅速に構築し、ブランド化します。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングコントロールを適用し、税務サービスビデオがエージェンシーのアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終的な高品質プロモーションビデオを生成し、すべてのプラットフォームでシームレスに共有できるようにさまざまなアスペクト比のリサイズオプションを選択します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な税務説明を簡素化

.

複雑な税務トピックやプロセスのための明確で簡潔な説明ビデオを簡単に作成し、クライアントの理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは私の税務準備ビジネスのために魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenは理想的な税務準備ビデオメーカーであり、税務サービスのためのインパクトのあるプロモーションビデオを迅速に生成できます。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的な広告ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは税務サービスのマーケティングに特化したビデオテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは税務サービスのプロモーションに最適なさまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートをブランドのロゴや色でカスタマイズし、すべてのマーケティング活動において強力なカスタムブランディングコントロールを確保できます。

HeyGenは税務専門家にとって効果的なAIビデオ作成ツールである理由は何ですか？

HeyGenはビデオ制作プロセス全体を簡素化し、税務専門家がテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。リアルなAIアバターとナレーションを使用したこのAIビデオ作成機能は、複雑な税務情報を魅力的な説明ビデオ形式で効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenは私の税務サービスビデオをソーシャルメディアプロモーション向けに最適化できますか？

HeyGenは、InstagramビデオやTikTokビデオを含む多様なソーシャルメディアプラットフォーム向けに税務サービスビデオを最適化できます。アスペクト比のリサイズ機能により、すべてのソーシャルメディアプロモーションでコンテンツが完璧に見えるようにし、リーチを最大化します。