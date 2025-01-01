小規模事業主やフリーランサーを対象にした45秒のプロモーションビデオを作成し、効率的な税務準備サービスを強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーン、暖かみのあるトーンのグラフィックを使用し、明るく安心感のあるナレーションを加えます。HeyGenのAIアバターを活用して主要な利点を提示し、ナレーション生成で洗練されたフレンドリーな配信を行います。

