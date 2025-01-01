タスクアップデートビデオメーカーで進捗を即座に伝える

AIアバターを活用してタスクアップデートを視覚的に伝え、エンゲージメントを高め、すべてのチームメンバーにメッセージを届けます。

社内チームメンバーやプロジェクトマネージャー向けに、重要なソフトウェアアップデートを明確かつプロフェッショナルに伝える1分間のタスクアップデートビデオを作成することを想像してください。このビデオは、直接的でクリーンなビジュアルスタイルと明瞭でプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、すべての技術的な詳細が容易に理解できるようにします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、アクセシビリティと理解を保証し、複雑な情報を誰にでもわかりやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員やソフトウェアユーザーを対象にした90秒の指導ビデオを開発し、特定の機能やツールを案内します。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」を利用して、親しみやすく一貫した方法で情報を提示する、魅力的なチュートリアルのようなビジュアルとオーディオスタイルを採用します。「ボイスオーバー生成」を通じて明確な理解を確保し、シームレスなオンボーディングのための明確でプロフェッショナルなガイドを作成します。
サンプルプロンプト2
ステークホルダーやクライアント向けに、進捗と次のステップを強調した2分間の包括的なプロジェクトステータスレポートを作成します。洗練されたビジネス志向のビジュアルとオーディオスタイルを強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してプロフェッショナルな外観と感触を確立し、「スクリプトからのテキストビデオ生成」を使用してスクリプトから直接ビデオを生成することで、複雑なレポートを魅力的でわかりやすくします。
サンプルプロンプト3
技術サポート担当者や一般ユーザー向けに、一般的な問題に対する迅速な解決策を求める45秒の機能スポットライトまたはトラブルシューティングガイドを作成します。このビデオは、簡潔で問題解決に焦点を当てたアプローチを要求し、視覚的に明確な説明を提供します。HeyGenの「字幕/キャプション」をすべての音声コンテンツに組み込むことで理解とアクセシビリティを向上させ、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを使用して視覚的な物語を豊かにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タスクアップデートビデオメーカーの使い方

タスクアップデートを魅力的な動画に素早く変換します。進捗を伝え、重要な情報を共有し、チームを簡単に情報提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
タスクアップデートを書き始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ生成」機能を利用して、テキストから瞬時にビデオドラフトを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様な「AIアバター」から選択してアップデートを提示します。これにより、カメラを必要とせずにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを適用する
高品質な「ボイスオーバー生成」で明確さとエンゲージメントを向上させます。メッセージがチームに効果的に伝わるようにします。
4
Step 4
キャプション付きでエクスポートする
アップデートビデオを完成させ、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティと理解を向上させ、簡単にチームと共有します。

よくある質問

HeyGenはテキストスクリプトを動的なAI動画に変換できますか？

はい、HeyGenは「AI駆動の動画作成」に優れており、テキストスクリプトを直接魅力的な動画に変換できます。コンテンツを入力するだけで、プラットフォームが「シンプルなプロンプトから動画を生成」し、動的なビジュアルとAIアバターを備えた動画を作成します。

HeyGenは音声とキャプションで動画のアクセシビリティをどのようにサポートしますか？

HeyGenは「自動生成されたクローズドキャプションのサポート」や「プロフェッショナルな音声オーバー」を含む強力な「技術的」機能を提供し、アクセシビリティを向上させます。プラットフォームはシームレスな「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を提供し、コンテンツが明確で広範なオーディエンスに届くようにします。

HeyGenにはどのようなエクスポートと統合オプションがありますか？

HeyGenは広範な「エクスポート機能」を提供し、さまざまなフォーマットと解像度で動画をレンダリングできます。「4Kエクスポート」を含むこれにより、コンテンツが常に高品質で、既存の「統合」とワークフローに適合し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が簡単になります。

HeyGenはAIアバターでカスタムブランディングを可能にしますか？

はい、HeyGenは高度な「ブランディングコントロール」を提供し、会社のロゴ、色、その他のカスタム要素を「AIアバター」を使用した動画にシームレスに統合できます。これにより、すべての「カスタムブランディング共有」がブランドアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナルで一貫した出力を実現します。