タスク指示ビデオメーカー: ハウツーガイドを迅速に作成
AIを活用したビデオ作成で従業員のトレーニングとオンボーディングドキュメントを効率化し、リアルなAIアバターを使用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内の従業員向けに、新しい標準作業手順書（SOP）を説明する60秒のプロフェッショナルな解説ビデオを作成します。魅力的なアニメーションと権威あるがフレンドリーな声を特徴とします。この作成には、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して「解説ビデオ」の内容を正確に伝え、ナレーションの一貫性を保つためのボイスオーバー生成を活用し、退屈な「SOP」を魅力的な学習モジュールに変えます。
フリーランサーや小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の簡潔なビデオドキュメンテーションが必要です。動的なビジュアルスタイルで「タスク指示ビデオメーカー」のクイックヒントを紹介します。画面上のテキストで重要なアクションを強調し、自動字幕/キャプションで明確さを高め、貴重な「ビデオドキュメンテーション」を簡単に理解できる形式で明確に提示します。
企業環境での新入社員向けに、50秒の歓迎オンボーディングビデオを開発する必要があります。視覚的に豊かで情報豊富なスタイルを使用し、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで会社の文化と価値を示し、温かく励みになるオーディオトラックを組み合わせます。目標は、「ビデオカスタマイズ」を強調し、「オンボーディングドキュメント」の各セグメントを特定の役割に合わせて調整し、新しい従業員の統合をスムーズにすることです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオドキュメンテーションを効率化できますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオ作成を通じて、ハウツーガイドやSOPのビデオドキュメンテーションを簡素化します。事前に構築されたテンプレートとAIアバターを活用して、複雑な指示を魅力的なビジュアルに変えるプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオコンテンツに提供していますか？
HeyGenは、コンテンツを生き生きとさせる多様なAIアバターを提供し、自然なAIボイスオーバーと組み合わせることができます。これにより、カメラや俳優を必要とせずに、解説ビデオやオンボーディングドキュメントを強化するための広範なビデオカスタマイズが可能です。
HeyGenは従業員トレーニングや解説ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、高品質な従業員トレーニングや解説ビデオを迅速に制作するために設計された強力なタスク指示ビデオメーカーです。直感的なドラッグ＆ドロップ機能とテンプレートライブラリを使用して、AIキャプションやAIボイスオーバーを任意のスクリプトに追加し、制作時間を大幅に短縮できます。
HeyGenは高度なビデオカスタマイズ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動AIキャプションやAI翻訳を含む強力なビデオカスタマイズオプションを提供し、グローバルなオーディエンスにリーチできます。また、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、すべてのビデオコンテンツで一貫性を確保できます。