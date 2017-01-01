トーキングヘッドビデオメーカー: AIビデオを簡単に作成
リアルなAIアバターを使用して、ソーシャルメディアや商業目的のためのプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェアトレーナー向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、ユーザーに複雑な新しいソフトウェアワークフローを案内します。ビデオには洗練された`トーキングアバター`がステップを明確に提示し、ユーザーインターフェース要素を強調する魅力的なビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenの`スクリプトからのテキストビデオ`機能により、チュートリアルコンテンツの正確で一貫した提供が可能になり、効率的でプロフェッショナルな学習を実現します。
ITマネージャー向けに2分間のアップデートビデオを開発し、グローバルに分散したチームに重要なシステムアップグレードを伝えます。ビジュアルスタイルは情報提供的でデータオーバーレイを含み、音声は`AIトーキングヘッドビデオプラットフォーム`を通じて多言語の明瞭さを提供します。HeyGenの高度な`ボイスオーバー生成`を利用して、このビデオは技術情報をさまざまな言語で簡単に提供し、すべてのチームメンバーが十分に情報を得られるようにします。
技術サポートチーム向けに45秒の動的なトラブルシューティングガイドを作成し、一般的なソフトウェアバグに対処します。このビデオは迅速な解決策を求めるエンドユーザーを対象とし、テンポの速い、直接的なビジュアルと落ち着いた安心感のあるAIボイスを特徴とします。特に、HeyGenの`字幕/キャプション`機能は、話された指示の即時の視覚的補強を提供し、ビデオ制作プロセス中のアクセシビリティと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてテキストからプロフェッショナルなビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、あなたのスクリプトを洗練されたトーキングヘッドビデオに変換します。テキストを入力し、AIアバターとボイスを選択するだけで、HeyGenが同期されたスピーチとビジュアルでビデオを生成し、ビデオ編集を簡単にします。
HeyGenは複数の言語でトーキングヘッドビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは140以上の言語でトーキングヘッドビデオを作成することができ、ブランドビデオのグローバルなコミュニケーションを可能にします。この広範な言語サポートにより、メッセージが多様なオーディエンスに効果的に届きます。
HeyGenプラットフォームにはどのようなAIアバターが利用可能ですか？
HeyGenは、ブランドを表現したりメッセージを伝えたりするために使用できる多様なリアルなAIアバターとカスタムアバターを提供しています。これらのAIアバターはスクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルなビデオを魅力的でダイナミックにします。
HeyGenはさまざまなビデオタイプを作成するためのテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、説明ビデオからソーシャルメディアコンテンツまで、さまざまなユースケースに合わせた豊富なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはビデオ作成プロセスを効率化し、高品質なビデオを迅速かつ効率的に制作することができます。