トーキングヘッドビデオジェネレーター: AIビデオを迅速に作成

魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ簡単に制作。私たちのAIトーキングヘッドビデオジェネレーターは、驚くべきビジュアルを実現するための高度なAIアバターを提供します。

小規模ビジネスオーナーを対象に、オンラインプレゼンスを向上させる方法を示す30秒のマーケティングヒント動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、エネルギッシュなナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に伝え、AIスクリプトジェネレーターの出力を洗練されたデジタルマーケティング動画に変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術に精通した潜在顧客を対象に、新しいソフトウェア機能を説明する45秒の魅力的な動画を開発してください。メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストックメディアを使用し、洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、情報豊かで親しみやすいナレーションを添えてください。この動画は、HeyGenのAIビデオメーカーとしての能力を強調し、テキストから動画を簡単に生成する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
全従業員向けに重要なポリシー変更をカバーする60秒の社内更新動画を作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルであり、ナレーションには安心感のあるトーンを確保してください。アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを組み込み、プロフェッショナルなAIアバターを使用してメッセージを伝え、企業トレーニング動画のためのAIトーキングヘッドビデオの力を示します。
サンプルプロンプト3
若く多様なオンラインオーディエンスをターゲットにした、今後のイベントを宣伝する15秒のソーシャルメディアリールを制作してください。動画にはトレンディでアップビートなビジュアルスタイルとダイナミックなトランジションが必要で、エネルギッシュなナレーションを添えてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにし、魅力的なAIアバタービデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トーキングヘッドビデオジェネレーターの使い方

AIパワードアバター、カスタムスクリプト、直感的な編集ツールを使用して、アイデアをプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオに簡単に変換し、オーディエンスを魅了します。

1
Step 1
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターライブラリから選ぶか、カスタムアバターを作成してブランドを代表させ、メッセージをプロフェッショナルかつ魅力的に伝えるプレゼンターを確保します。
2
Step 2
ビデオスクリプトを作成
準備したスクリプトをエディターに貼り付けます。私たちのAIがリアルなナレーションを自動生成し、選択したAIアバターと完璧に同期させ、テキストからビデオを簡単に生成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
背景音楽、画像、動画、動的テキストでビデオを強化します。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴとカラーを適用し、一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
作成物を確認し、満足したら、さまざまなアスペクト比で高品質のトーキングヘッドビデオを簡単にエクスポートし、すべてのプラットフォームで共有してオーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツ

.

AIトーキングヘッドを使用して、共有可能なソーシャルメディアビデオを迅速に作成し、注意を引き、オーディエンスのインタラクションを容易に促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIアバタービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームでは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた高品質のビデオをスクリプトから生成でき、クリエイティブなプロセスを効率化して魅力的なAIアバタービデオを作成します。

HeyGenでAIアバターをカスタマイズしたり、自分自身のアバターを作成することはできますか？

はい、HeyGenはAIアバターの強力なカスタマイズオプションを提供しています。既存の多様なアバターライブラリから選ぶことも、ブランドの独自のアイデンティティとクリエイティブビジョンに完璧にマッチするパーソナライズされたカスタムAIアバターを作成することもできます。

HeyGenはデジタルマーケティングビデオのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはデジタルマーケティングビデオに最適な広範なクリエイティブツールを提供しています。豊富なビデオテンプレートライブラリにアクセスし、カスタムカラーとロゴを使用してブランドキットを統合し、字幕スタイルを活用してオーディエンスの注意を引く魅力的なビデオコンテンツを制作します。

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ制作を自動化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオを数クリックで生成できるようにすることで、ビデオ制作を簡素化します。スクリプトを貼り付け、AIトーキングヘッドと声を選択するだけで、HeyGenのAIエンジンが自動的にプロフェッショナルなビデオを作成し、コンテンツ制作のワークフローを大幅に加速します。