トーキングヘッドAIビデオジェネレーター：瞬時にビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、複雑な撮影を排除し、プロフェッショナルな結果を迅速に提供する魅力的でリアルなトーキングヘッドビデオを簡単に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIビデオジェネレーターの新規ユーザー、特に小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を活用したコンテンツ作成のシームレスなプロセスを示す90秒の指導ビデオを制作してください。明るく、明確な画面上のテキストと温かく励ますような音声トーンを用いた親しみやすいステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、プロフェッショナルなビデオ作成を視聴者に案内してください。
グローバルな展開を模索するマーケティング専門家を対象に、HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を組み合わせた多言語コンテンツの力を示す45秒のダイナミックなビデオを開発してください。多様なアバターが異なる言語を話す様子を用い、エネルギッシュでインスパイアリングな背景音楽を伴った現代的なビジュアルスタイルを利用して、グローバルな可能性を強調してください。
技術レビュアーや教育者向けに、様々なトーキングヘッドAIビデオジェネレーターのセットアップとカスタマイズ機能を比較し、特にHeyGenの強力な「テンプレートとシーン」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調する2分間の詳細な技術レビュー動画を作成してください。画面録画と並列比較を特徴とする明確で分析的なビジュアルスタイルで提示し、知識豊富で権威あるAIの声でナレーションを行ってください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにテキストをAIビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、あなたの書いたスクリプトを魅力的なAIビデオに変換します。リアルなAIアバターと自然なリップシンクを特徴とし、強力なテキスト読み上げとAI音声生成機能により、プロフェッショナルなボイスオーバーを提供します。
HeyGenは多言語対応と自動キャプションを備えたビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供し、多様なグローバルオーディエンス向けにAIトーキングヘッドビデオを制作できます。プラットフォームはすべての言語でリアルなリップシンクを保証し、自動キャプション機能によりアクセシビリティを向上させます。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような高度な編集機能を提供しますか？
HeyGenの強力なAIビデオエディターは、動的なビデオテンプレートの使用や正確なアスペクト比のリサイズを含む広範なカスタマイズを可能にします。これにより、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを調整し、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenで利用可能なカスタムAIアバターはどれほどリアルですか？
HeyGenは、自然な表情と動きを備えた非常にリアルなAIアバターを生成することを誇りにしています。これにより、トーキングヘッドビデオジェネレーターの体験がシームレスになります。また、カスタムAIアバターを作成して、ブランドの独自のアイデンティティをすべての制作で際立たせることができます。