トーキングアバタービデオジェネレーター: 魅力的なAIビデオを作成
テキストをプロフェッショナルなビデオに変換。最先端のスクリプトからのテキストビデオ機能とリアルなAIアバターで魅力的なコンテンツを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
TikTokのクリエイターやインフルエンサー向けに、15秒のダイナミックなソーシャルメディアリールをデザインし、「リアルなアバター」のインタラクティブな可能性を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、トレンディで視覚的に印象的で、現代的な音楽を使用し、モバイル視聴に最適化された「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用します。「AIアバター」がトレンドコンテンツを迅速に提供し、視聴者の注意を即座に引きつける方法を示します。
教育者や企業トレーナー向けに、複雑な概念を明確に説明するための45秒の説明ビデオを制作します。「デジタルヒューマン」を使用して、プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを採用し、控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して「テキストから」正確な情報を提供します。洗練された「ビデオジェネレーター」が提供する明確さと権威に焦点を当てます。
グローバルビジネスや国際的なコンテンツクリエイターを対象にした60秒の洗練された紹介ビデオを開発し、「カスタムAIアバター」の力を強調して多様なオーディエンスとつながります。このビデオは多様なビジュアルスタイルを特徴とし、スムーズなトランジションを備え、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して作成された多言語のナレーションを示します。どのブランドや市場にもユニークな「AIアバター」プレゼンターを開発する柔軟性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのように魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、驚くべきコンテンツを簡単に作成できます。トーキングAIアバターを活用して、テキストをリアルなビデオに数分で変換し、どんなクリエイティブプロジェクトでもビデオ作成を簡単にします。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはユーザーがブランドや個人のスタイルを真に表現するカスタムAIアバターを作成することを可能にします。ユニークなデジタルヒューマンの表現をデザインし、すべてのビデオコンテンツで一貫性を確保するためのブランディングコントロールを適用できます。
HeyGenはテキスト読み上げに複数の言語をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキスト読み上げ機能は150以上の言語をサポートしており、グローバルなオーディエンスにリーチできます。高度な音声クローン技術により、多様な言語環境で自然で本格的なナレーションを提供します。
HeyGenはマーケティングビデオの作成が簡単ですか？
HeyGenはスクリプトが不要でも、マーケティングビデオの作成を非常に簡単にします。直感的なAIビデオジェネレーターとテンプレートを使用して、TikTokなどのプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。