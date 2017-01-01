小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象にした30秒の魅力的なマーケティングビデオを作成し、プロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に生成できることを示します。ビジュアルスタイルは明るくクリーンで、鮮明なグラフィックスと陽気で親しみやすいAIのナレーションを伴います。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、複雑な編集なしで「トーキングアバタービデオジェネレーター」を使用して魅力的なビデオを簡単に作成できることを示します。

ビデオを生成