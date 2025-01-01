タレントプロフィールビデオジェネレーター: AI駆動で使いやすい

採用のための素晴らしいプロフィールビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックなビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー人材を対象とした45秒の魅力的なリクルートメントビデオを作成してください。モダンで魅力的なビジュアル美学と陽気で親しみやすい音楽スコアとナレーションを使用します。このビデオは、会社の文化と従業員の福利厚生を紹介し、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して、革新的で親しみやすい方法で重要な情報を提示し、会社自体の高度なタレントプロフィールビデオジェネレーターとして機能します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや起業家向けに設計された新しいオンラインコースプラットフォームの30秒のダイナミックな説明ビデオを制作してください。鮮やかなビジュアル、クイックカット、熱意に満ちた簡潔なボイスオーバーが特徴です。このビデオは、プラットフォームの主要な利点を強調し、スキルのための簡潔なタレントプロフィールビデオジェネレーターのように機能し、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して、作成プロセスを効率化し、エネルギッシュな流れを維持します。
サンプルプロンプト3
将来のコンテンツクリエイター向けに、魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成する方法を示す90秒のクリエイティブなソーシャルメディアチュートリアルを開発してください。インスパイアリングでトレンディなビジュアルスタイルとアンビエントなバックグラウンドミュージック、明瞭で明確なボイスオーバーを使用します。このチュートリアルは、ビデオ作成の容易さを示し、HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにして書かれたコンテンツを魅力的なナレーションに迅速に変換できるかに焦点を当て、クイックコンテンツスニペットのための簡略化されたタレントプロフィールビデオジェネレーターのように機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タレントプロフィールビデオジェネレーターの使い方

HeyGenの直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、スキルと経験をプロフェッショナルに紹介する魅力的なタレントプロフィールビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ビデオスクリプトをエディターに作成または貼り付けます。高度なAIがこのテキストビデオ機能を使用して、タレントプロフィールビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
HeyGenの多様なAIアバターライブラリから選択して、ビデオをパーソナライズします。これらのアバターは、タレントプロフィールにプロフェッショナルで魅力的な存在感を提供します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
ボイスオーバー生成機能を使用して、自然なナレーションでビデオを強化します。AIがスクリプトを魅力的な音声に変換します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズ機能を使用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームやプロフェッショナルサイトで完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルな業績とポートフォリオを紹介

プロフェッショナルな業績、スキル、ポートフォリオ作品を強調するダイナミックなAIプロフィールビデオを開発し、潜在的な雇用主に強い印象を与えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力なタレントプロフィールビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、魅力的なプロフィールビデオを迅速に作成する力を提供します。プロフェッショナルなリクルートメントビデオや個人のブランディングコンテンツを簡単に作成し、ソーシャルメディアプラットフォームでのデジタルプレゼンスを向上させます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのような種類のビデオ作成が可能ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは非常に多用途で、魅力的な説明ビデオ、ダイナミックなマーケティングビデオ、さらにはブランド化されたYouTubeビデオなど、多様なコンテンツを制作できます。広範なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、あらゆる目的に対応します。

HeyGenはテキストビデオ機能とカスタムボイスオーバーをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのコア機能は、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なテキストビデオ技術です。また、高品質のボイスオーバーを生成し、リアルなAIアバターと組み合わせて、コンテンツを簡単に生き生きとさせることができます。

HeyGenを使用してビデオテンプレートとストックメディアライブラリでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenはプロジェクトを開始するためのプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを幅広く提供しています。統合されたストックメディアライブラリは、ビデオを豊かにするための豊富なリソースを提供し、誰でもビデオ作成を簡単かつ効率的に行えるようにします。