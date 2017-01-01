L&Dチームのための究極のタレント開発ビデオメーカー

新入社員向けに、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルと明確なナレーションを活用して、社員オンボーディングの重要な側面を紹介する60秒の歓迎トレーニングビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を利用して、統一されたブランドアイデンティティを迅速に確立し、新しいチームメンバーにスムーズな第一印象を与えることを目指します。

サンプルプロンプト1
L&Dチームは、既存の従業員のスキル開発を目的とした45秒の指導ビデオを制作できます。現代的で魅力的なビジュアル美学を採用し、ダイナミックなトランジションと励ましのAIボイスオーバーを特徴としています。このビデオは、新しいソフトウェア機能や技術を効果的に示し、HeyGenの「AIアバター」を利用して、親しみやすく一貫した方法でコンテンツを提供し、学習のエンゲージメントを高めます。
サンプルプロンプト2
全スタッフを対象に、重要な会社方針の知識保持を強化することを目的とした30秒の簡潔なビデオを設計してください。このビデオは、活気に満ちたインフォグラフィックスタイルのビジュアルと、明るい背景音楽、正確な口頭指示を使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を効率的に活用して、書かれた方針を簡単に理解できるビジュアルサマリーに変換します。
サンプルプロンプト3
外部の利害関係者や潜在的な採用候補者に向けて、会社のタレント開発ビデオメーカーとしてのコミットメントを示す75秒のインスピレーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練され、高品質のプロダクションで、成長の機会を明確に伝えるために、心を高揚させるインストゥルメンタル音楽を添えます。この希望に満ちたメッセージのために、HeyGen内で「字幕/キャプション」を自動生成し、アクセス性と広範なリーチを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タレント開発ビデオメーカーの使い方

従業員のオンボーディングとスキル開発のための魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、AIを活用した制作で高い知識保持を確保します。

1
Step 1
テキストをビデオに変換
トレーニングスクリプトを入力することから始めます。高度なテキストからビデオへの機能により、コンテンツを数分で動的なビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、画面上のプレゼンターとして選択し、従業員トレーニングビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
AIボイスオーバーを生成
リアルなAIボイスオーバーをさまざまな言語でビデオに追加し、すべての学習者に明確で一貫したナレーションを提供します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ブランディングコントロールを使用してコンテンツをカスタマイズし、ロゴや企業カラーを追加して、洗練されたビデオをエクスポートし、シームレスに共有してスキル開発を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

知識移転とSOPを効率化

複雑な概念や標準作業手順（SOP）を明確で簡潔なビデオチュートリアルに簡素化し、チームの理解と運用効率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、テキストをAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを大幅に簡素化します。その直感的なプラットフォームとすぐに使えるビデオテンプレートにより、L&Dチームは従業員トレーニングとスキル開発のために高品質なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenがL&Dにとって効果的なAIビデオ制作プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAIビデオ制作プラットフォームとして機能し、L&Dチームがスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することを可能にします。高度なテキストからビデオへの技術とカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなタレント開発ビデオコンテンツを作成するのに理想的です。

HeyGenは従業員トレーニングでの知識保持を改善できますか？

はい、HeyGenは従業員トレーニング中の知識保持を向上させます。従来の方法よりも効果的に注意を引く魅力的なビデオコンテンツを制作できるためです。AI生成ビデオの視覚的な性質は、SOPの説明やスキル開発のサポートに最適で、従業員の理解と記憶を助けます。

HeyGenを使ってタレント開発のためのブランドビデオをどれくらい早く制作できますか？

HeyGenを使用すると、効率的なビデオ作成ツール、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なブランディングコントロールを活用して、タレント開発のためのブランドビデオを迅速に制作できます。プラットフォームの機能、特に1クリック翻訳により、制作時間が大幅に短縮され、HeyGenは強力なタレント開発ビデオメーカーとして位置付けられています。