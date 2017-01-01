新入社員向けに、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルと明確なナレーションを活用して、社員オンボーディングの重要な側面を紹介する60秒の歓迎トレーニングビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を利用して、統一されたブランドアイデンティティを迅速に確立し、新しいチームメンバーにスムーズな第一印象を与えることを目指します。

