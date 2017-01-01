タレント開発ビデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングを作成
プロフェッショナルなテンプレートを使用して、編集スキル不要で魅力的な従業員トレーニングビデオを即座に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員がプロジェクト管理ソフトウェアの新機能を学ぶための30秒のスキル開発ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは、クリーンで指導的かつプロフェッショナルであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、ステップバイステップの指示をサポートする字幕/キャプションで迅速に伝えます。
全従業員を対象とした60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発し、毎年必須のポリシー更新を行います。アニメーションインフォグラフィックに似たフォーマルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用し、権威あるが落ち着いたナレーションでサポートし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して効率的にコンテンツを作成します。
中間管理職やチームリーダーを対象に、チームの協力と成長を促進するためのインスピレーションメッセージを届ける50秒のモチベーショナルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシネマティックで高揚感があり、メディアライブラリ/ストックサポートからの強力なストックイメージを使用し、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比でエクスポートし、魅力的なトレーニングビデオを作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、高品質なトレーニングビデオと包括的なeラーニングコンテンツを簡単に作成するための高度なAIビデオジェネレーターです。使いやすいインターフェースにより、誰でも魅力的なトレーニングビデオを作成でき、従来の編集スキルの必要性を大幅に削減します。
HeyGenはAIアバターを活用して効果的な従業員トレーニングとスキル開発を行えますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターを活用して、従業員トレーニングとスキル開発プログラムを強化します。これらのAIアバターは、タレント開発ビデオに動的で一貫したプレゼンテーションを提供し、すべての学習モジュールでのエンゲージメントと理解を向上させます。
HeyGenはテキストからコンプライアンス研修ビデオを生成するのに効率的なツールですか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオに迅速かつ効率的に変換することに優れています。強力なテキストからビデオへの機能と洗練されたAIナレーションを備えており、重要なeラーニングコンテンツを迅速に作成し、一貫したメッセージを確保し、コンテンツ作成の貴重な時間を節約します。
HeyGenは多言語対応で多様なオンボーディングビデオをサポートしますか？
はい、HeyGenは広範な多言語サポートを提供しており、多様なグローバルな労働力向けに包括的なオンボーディングビデオやその他のeラーニングコンテンツを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。この機能により、タレント開発の取り組みがすべての従業員にとってアクセス可能で影響力のあるものとなります。