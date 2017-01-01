採用を高めるタレント獲得ビデオメーカー
AIアバターを使用した魅力的な採用ビデオで、採用プロセスを効率化し、トップ人材を引き付けましょう。
応募者が応募プロセスをナビゲートする際に、採用プロセスを効率化することを目的とした60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンなもので、画面上のテキストが明確で、権威あるが親しみやすいナレーションと控えめで微妙なバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、これらの重要な採用ビデオで明確で一貫したガイダンスを提供してください。
エントリーレベルの応募者や新卒者に最適な、あなたの活気ある企業文化を強調する30秒の「一日の生活」ビデオを作成してください。真実味があり、活気に満ちた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、現代的でアップビートな音楽と画面上のテキストでチームと働くことの主な利点を強調します。HeyGenのAIアバターを組み込んで、異なるチームメンバーの経験を語り、現代的で親しみやすいタッチを加えてください。
特定の技術的役割に応募するニッチな候補者向けの革新的なビデオ職務記述書として機能する、ターゲットを絞った50秒のブランドビデオをデザインしてください。このビデオは、情報が豊富で簡潔である必要があり、大胆な会社の色、プロフェッショナルなナレーション、アニメーションテキストオーバーレイを特徴とし、複雑な情報を効果的に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ジョブロールの概要から直接正確で説得力のあるコンテンツを効率的に制作してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてタレント獲得ビデオを強化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、HRプロフェッショナルが魅力的なタレント獲得ビデオを効率的に作成するのを支援します。リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、トップ人材を引き付け、採用プロセスを効率化できます。
HeyGenは雇用者ブランドビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なブランドコントロールを備えた強力なクリエイティブエンジンを提供します。これにより、あなたのブランドのアイデンティティを真に反映するユニークな雇用者ブランドビデオを制作できます。
HeyGenを使って魅力的な採用ビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは直感的なビデオテンプレートとユーザーフレンドリーなインターフェースで採用ビデオの作成を簡素化し、高度な編集スキルを必要としません。ボイスオーバー生成と自動字幕を使用して、候補者を効果的に引き付けるプロフェッショナルなナレーションを簡単に追加できます。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォームにビデオを適応させることができますか？
もちろんです。HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたブランドビデオを作成することができます。これにより、どこで共有してもコンテンツがプロフェッショナルでインパクトのあるものになります。