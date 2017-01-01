タレントアクイジショントレーニングジェネレーターで採用をマスター
テキストから動画への変換を活用したダイナミックなビジュアルガイドで、採用トレーニングを向上させ、採用プロセスを合理化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやL&D部門を対象にした、現代の採用に対する革新的なアプローチを示す60秒のダイナミックな採用トレーニング動画を開発してください。この動画はプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと現代的なサウンドトラックを特徴とし、高品質な学習体験を保証します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な概念やシナリオを提示し、トレーニングをインタラクティブで最先端のものにしましょう。
小規模ビジネスオーナーや採用コーディネーター向けに、採用プロセスを効率的に合理化し、アウトリーチ活動を自動化する方法を示す30秒のスナッピーな動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、利点を強調する太字のテキストオーバーレイを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、忙しいプロフェッショナルに響くプロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てましょう。
将来のHRプロフェッショナルやプロフェッショナル開発を求める個人を対象に、タレントアクイジションのプロフェッショナル証明書を取得するための道筋を詳述する75秒の権威ある教育動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練され教育的で、落ち着いた情報提供のナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、複雑なトピックの理解を高めるために、すべての視聴者に明確なテキストを提供し、最大限のアクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてタレントアクイジションと採用トレーニングを最適化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト動画を使用して、魅力的な動画コンテンツを作成することで、タレントアクイジションプロセスと採用トレーニングを変革します。この強力なトレーニングツールは、新入社員や採用担当者に一貫した高品質の情報を提供するのに役立ちます。
HeyGenは従業員オンボーディングのためのビジュアルガイド動画の作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員オンボーディングや人事イニシアチブのためのダイナミックなビジュアルガイド動画を作成するための優れたトレーニングツールです。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ブランドコントロールを使用して、一貫性のあるプロフェッショナルな新入社員体験を確保できます。
HeyGenはタレントソーシングのための効果的なAIリクルーティングプラットフォームですか？
HeyGenは、タレントソーシングのためのパーソナライズされた動画メッセージを迅速に生成し、アウトリーチを自動化することで、AIリクルーティングプラットフォームを強化します。ボイスオーバー生成と字幕/キャプションを活用して、適格な候補者に効果的にリーチし、採用プロセスを合理化します。
HeyGenは採用戦略のプロフェッショナル証明書プログラムの開発に適していますか？
はい、HeyGenは高度な採用戦略に焦点を当てたプロフェッショナル証明書プログラムの包括的なトレーニング資料を開発するのに理想的です。ダイナミックなAIビルダーを活用して、スケーラブルな動画レッスンを作成し、チームが最新のスキルを身につけることを保証します。