クイックガイド用システムセットアップビデオジェネレーター
AIを活用したスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、効率的なビデオ制作のために明確なシステムセットアップガイドを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターにとって、45秒のソーシャルメディアビデオを開発することは、幻想的でファンタジーなビジュアルスタイルをエーテル音楽と共に示すことができます。物語は「AIアバター」が視聴者を魔法のようなクリエイティブプロセスに導くもので、「生成AIビデオ」技術によって実現されます。HeyGenの「AIアバター」は、このような幻想的なガイドを生き生きとさせ、ソーシャルメディアビデオに魅力的でユニークな美学を確保します。
マーケティングチームにとって、「効率的なビデオ制作」を簡素化する60秒のビデオは不可欠です。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなインフォグラフィック主導のビジュアルスタイルを採用し、明確で権威あるナレーションを伴い、「ビデオテンプレート」が制作を迅速化する方法を強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用することで、ユーザーはプロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立て、ビデオ制作のワークフローを簡素化できます。
既存のレッスンプランを動的なビジュアルコンテンツに変えたい教育者は、洞察に満ちた30秒の説明ビデオをデザインできます。ビジュアルスタイルは教育的でありながら魅力的で、シンプルなアニメーションと画面上のテキストを使用し、親しみやすく情報豊かな音声トーンと組み合わせます。ユーザーが持つ「クリエイティブコントロール」を強調し、密度の高い情報を変換し、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して理解を明確にすることでアクセシビリティを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにどのようにビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的な生成AIビデオ技術を活用して、ユーザーがテキストから直接高品質のビデオコンテンツを生成できるようにすることで、ビデオ制作を簡素化します。これにより、クリエイティブなアイデアを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、効率的なビデオ制作が可能になります。
HeyGenはAIアバターに対してクリエイティブコントロールを提供しますか？
はい、HeyGenはユーザーにAIアバターに対する大きなクリエイティブコントロールを提供し、リアルなスピーチビデオプレゼンテーションを可能にします。キャラクターの一貫性を確保し、アニメーションストーリーを生き生きとさせるために、さまざまな要素をカスタマイズできます。
HeyGenを使用して魅力的なビデオを制作するためにどのようなクリエイティブアセットを使用できますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供することで、既存のコンテンツをビデオに変換することをサポートします。これにより、多様なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを迅速に制作することが容易になります。
HeyGenは多様なニーズに対応する効果的なAIビデオジェネレーターですか？
もちろんです。HeyGenは包括的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ビデオ生成プロセス全体を効率化します。映画のようなビデオから魅力的なソーシャルメディアクリップまで、さまざまなクリエイティブニーズを直感的なツールでサポートします。