シラバス説明ビデオメーカー: 魅力的なコースイントロを作成

スクリプトからのテキストを使用して、シラバスを魅力的な教育ビデオに簡単に変換し、学生の理解と関心を高めます。

新入生向けに、コースの期待事項や重要な締め切りを紹介する、親しみやすいAIアバターを使用した1分間のシラバス説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、明るい学問テーマのグラフィックを取り入れ、音声はフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションと軽快で励みになるバックグラウンドミュージックを特徴とし、初日から学生の関心を高めます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、スクリプト作成プロセスからの詳細なテキストからビデオへの変換を通じて複雑な技術手順を説明する2分間のトレーニングビデオを生成してください。この情報豊かなビデオは、クリーンで企業的なビジュアル美学を採用し、画面上のテキストオーバーレイと図を伴い、各ステップを説明する明確で権威あるAI生成の声を使用し、内部コミュニケーションのためのAIビデオジェネレーターの力を示します。
サンプルプロンプト2
オンライン学習プラットフォームの参加者向けに、テンプレートとシーンライブラリから動的なテンプレートを使用して新しいモジュールの利点を強調する90秒の魅力的な教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたインタラクティブなもので、アニメーションテキストとモーショングラフィックスを利用し、学習者をコース全体で引きつけるエネルギッシュなナレーションで補完されます。
サンプルプロンプト3
既存の学生向けに、スケジュール変更や重要なコース更新を発表する45秒の簡潔なアニメーション説明ビデオを制作してください。このビデオは、ミニマリストのビジュアルデザインとクイックトランジション、画面上の箇条書きを特徴とし、カスタムボイスオーバー生成を活用してメッセージを明確かつ直接的に伝え、緊急のコミュニケーションのための効率的な説明ビデオメーカーのツールとなります。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シラバス説明ビデオメーカーの使い方

AIを使用して数分で魅力的なシラバス説明ビデオを作成し、学生を引きつけ、コースの期待を明確にします。

1
Step 1
AIアバターで説明ビデオを作成
シラバスの内容をスクリプトとして入力します。適切なAIアバターを選択し、複雑なテキストを魅力的なビジュアル説明に瞬時に変換します。
2
Step 2
AI音声生成とカスタマイズ
AI音声生成を活用して、ビデオのための明瞭で自然なナレーションを作成します。テキストを簡単にカスタマイズし、動的なアニメーションを追加し、ライブラリからメディアを統合して学生の関心を高めます。
3
Step 3
字幕を追加しビジュアルを強化
自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。ユーザーフレンドリーなインターフェースを使用してカスタムテキスト、グラフィック、アニメーションを追加し、すべての重要なシラバスポイントを効果的に強調します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
説明ビデオを確認し、最終調整を行います。高解像度の教育ビデオをエクスポートし、オンライン学習プラットフォームでシームレスに共有できるように完璧にフォーマットします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を簡素化

.

複雑なシラバスの詳細やコーストピックを、理解しやすく魅力的なAI生成のビデオ説明に分解し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、AIアバターと強力なテキスト読み上げ技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオに簡単に変換します。

HeyGenはオンラインプラットフォーム向けの教育コンテンツを作成できますか？

はい、HeyGenは魅力的な教育ビデオ、トレーニングビデオ、オンライン学習プラットフォーム向けのコンテンツを制作するのに最適な説明ビデオメーカーです。多様なビデオテンプレートとカスタムテキスト、アニメーションを活用して、学生の関心を高めましょう。

HeyGenはどのようなブランディングとカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに直接組み込むことができます。カスタムテキストやアニメーションを追加し、正確な字幕を生成し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することで、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。

HeyGenは説明ビデオの迅速な作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのスクリプトからのテキストを使用した機能と効率的なAI音声ジェネレーターは、高品質な説明ビデオの制作を劇的に加速します。アニメーションビデオを迅速に作成し、複雑な編集を必要としません。