Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模企業やエコ意識の高い消費者を対象にした60秒の公共サービスアナウンスメントを開発し、AIサステナビリティビデオメーカーを使用して実用的なサステナビリティのヒントを紹介します。このビデオでは、AIアバターが環境メッセージを魅力的でポジティブなビジュアルとオーディオスタイルで伝え、HeyGenのAIアバターを活用してパーソナライズされたタッチを加えます。
教育機関やNGO向けに、サステナビリティに関する成功したコミュニティ主導のプロジェクトを強調する1分間のドキュメンタリースタイルのビデオを制作し、インパクトストーリーテリングに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるもので、落ち着いたバックグラウンドミュージックとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確なナレーションで補完し、サステナビリティビデオが深く共鳴するようにします。
マーケティングチームや企業コミュニケーター向けに、企業の気候責任イニシアチブを紹介する45秒の企業コミュニケーションビデオをデザインします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、モダンでシャープなビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージック、オンスクリーンテキストを使用して、気候責任ビデオメーカーとしてのコミットメントを迅速に伝えるAIビデオを生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにAIサステナビリティビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストを魅力的なサステナビリティビデオに変換します。私たちの洗練されたAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルな環境メッセージを迅速かつ効率的に作成できるように、ビデオ編集の経験がなくても簡単に制作プロセスを簡素化します。
HeyGenはどのようなツールを提供して、インパクトのある気候責任ビデオを作成しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや豊富なメディアライブラリを含む包括的な機能を提供し、気候責任ビデオを作成します。ユーザーはまた、ブランドコントロールを利用して、サステナビリティビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにすることができ、効果的なAIビデオエディターとなります。
HeyGenはAI生成ビデオを通じて複雑な環境メッセージを伝えるのに役立ちますか？
はい、HeyGenは複雑な環境メッセージを魅力的なAI生成ビデオコンテンツに簡素化するのに優れています。リアルなAIアバターとボイスオーバー生成を使用して、HeyGenは気候データやESG報告のような重要なトピックについて明確でインパクトのあるストーリーテリングを提供し、理解とリーチを向上させます。
HeyGenを使用してスクリプトからサステナビリティビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、高品質のサステナビリティビデオを迅速に作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがそれを処理し、アバター、ボイスオーバー、字幕を含む完全なビデオを生成し、制作ワークフロー全体を簡素化します。