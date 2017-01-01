持続可能性トレーニング動画ジェネレーター：ESG学習を強化
エコ意識のあるトレーニングイニシアチブを効率化。スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換を活用して、インパクトのある環境ストーリーテリングを実現。
社内チーム向けに、会社のカーボンフットプリントの理解と削減に特化した90秒のトレーニングモジュールを作成する必要があります。データ駆動のビジュアル美学を持ち、明確なアニメーショングラフィックスを特徴とするこの動画は、信頼性のある落ち着いたナレーションから恩恵を受けます。HeyGenの音声生成を利用して複雑なプロセスを明確に説明し、データの視覚化をよりアクセスしやすくします。
製品やサービスの最新のエコ意識のある機能を強調するために、ステークホルダーや投資家向けに45秒の魅力的なプロモーション動画が必要です。この作品は、ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを要求し、元気なバックグラウンドミュージックを完備しています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのあるBロール映像を提供し、魅力的な持続可能性動画を作成するのに貢献します。
すべての従業員がコンプライアンス研修を必要とする場合、彼らの役割に関連する新しい環境規制を明確に説明する2分間の動画を制作してください。この環境トレーニング動画メーカーソリューションは、権威あるが理解しやすいビジュアルと音声スタイルを要求し、明確さを優先します。HeyGenの字幕/キャプション機能を目立たせて使用し、アクセシビリティを向上させ、重要なポイントを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして詳細な持続可能性トレーニング動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、包括的な持続可能性トレーニング動画の制作を効率化します。テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換することで、コンプライアンス研修をカバーし、複雑なデータの視覚化を効果的に提示することが容易になります。
HeyGenのAIアバターは環境ストーリーテリングと知識の定着を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターはバーチャルプレゼンターとして機能し、環境ストーリーテリングを生き生きとさせます。この魅力的なコンテンツは、研修生の知識の定着を向上させ、持続可能性イニシアチブをよりインパクトのあるものにします。
HeyGenを使用して持続可能性動画をカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、持続可能性動画を完全にカスタマイズすることができます。組織のロゴや色を取り入れることで、すべての環境トレーニング資料がブランドアイデンティティとエコ意識のある特徴に完全に一致するようにします。
HeyGenのプラットフォームはエコ意識のあるトレーニングコンテンツの迅速な制作を促進しますか？
はい、HeyGenの直感的なプラットフォームは迅速なビデオ制作のために設計されており、従来のビデオ編集のタイムラインを大幅に短縮します。事前に作成されたテンプレートとテキストからビデオへの機能を使用して、持続可能性イニシアチブのための高品質で魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。