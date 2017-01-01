新入社員を対象にしたこの1分間の情報動画は、会社の主要な持続可能性イニシアチブを効果的に紹介する必要があります。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルであり、歓迎的で熱意のある音声トーンが伴うべきです。知識の定着を高め、一貫したバーチャルプレゼンターを確保するために、動画はHeyGenのAIアバターを活用します。

ビデオを生成